dolenjska

Slovenski dijaki do štirih medalj na mednarodni ekonomski olimpijadi

9.8.2024 | 09:30 | M. K.

Hongkong - S sedme Mednarodne ekonomske olimpijade, ki je konec julija potekala v Hongkongu, se je slovenska ekipa vrnila z dvema srebrnima in dvema bronastima medaljama. Srebrni odličji sta osvojila Špela Gačnik in Benjamin Gašperin, bronasti pa Andraž Plut z Ekonomske šole Novo mesto in Borja Ranzinger, so sporočili z ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko.

Slovenski dijaki do štirih medalj na mednarodni ekonomski olimpijadi. (Foto: Univerza v Ljubljani)

Na olimpijadi, ki je med 23. in 30. julijem potekala hibridno v HongKongu in prek spleta, so Slovenijo zastopali Špela Gačnik z Gimnazije Bežigrad, Benjamin Gašperin z Gimnazije Kranj, Maruša Gorkič s Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor, Andraž Plut z Ekonomske šole Novo mesto in Borja Ranzinger z II. gimnazije Maribor.

Slovenska ekipa dijakov se je pomerila v konkurenci 237 dijakinj in dijakov v 51 ekipah iz 50 držav in ozemelj z vsega sveta. Tekmovalci so se spopadli v treh preizkušnjah, in sicer v v individualnem tekmovanju iz ekonomije in iz finančne pismenosti ter skupinskem tekmovanju v pripravi študije poslovnega primera.

Srebrni odličji sta za Slovenijo osvojila Špela Gačnik in Benjamin Gašperin, bronasta pa sta bila Andraž Plut in Borja Ranzinger, skupno je ekipa končala na 11. mestu. Ekipo sta vodila Tomaž Košir s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani (FMF UL) in Aleš Toman z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Kot so zapisali na FMF UL, sta letošnjo ekonomsko olimpijado gostili hongkonški organizaciji Gifted Education Council in G. T. (Ellen Yeung) College.

‹ nazaj