dolenjska

Jernejeva povorka in sto kočij. Posebna pozornost varnosti!

8.8.2024 | 18:20 | Besedilo in fotografije: L. Markelj

Šentjernej - Bliža se praznik Občine Šentjernej, imenovan Jernejevo, ki ga tu praznujejo že preko dvajset let. Tudi letos bo znova pester in bogat z najrazličnejšimi dogodki. Tako je danes na novinarski konferenci obljubil župan Jože Simončič.

»To je praznik za ljudi in za vse, ki prispevajo k našemu razvoju. To je čas, ko se poveselimo in se občina med sabo poveže, starejši in mlajši, različne skupine z različnimi interesi, saj bo za vsakogar nekaj. Občina je seveda odprta tudi za vse ostale, ki nas obiščejo od drugod,« je poudaril prvi mož občine, vesel zlasti sodelovanja z vsemi društvi. Poudariti velja, da dogajanje poteka po vsej občini, tudi po vaseh – letos bo marsikje potekal kino na prostem, koncert v Lurdu itd.

Šentjernejski župan Jože Simončič (v sredini) je na današnji novinarski konferenci spregovoril o dogajanju ob Jernejevem 2024. Obenem je predstavil novo moč v občinski upravi, direktorico mag. Natašo Šterk (na levi) ter novega direktorja JP Ekološka družba Šentjernej mag. Draga Cerovška.

Jernejevo, ki se bo začelo prihodnji praznični četrtek 15. avgusta, torej na Veliki šmaren, in sicer z žegnanjem v Šmarju in 18. kolesarskim maratonom, tudi letos ponuja bogat športni, družabni, glasbeni in kulturni program, ki ga pripravljajo številna občinska društva, nekaj pa tudi občina sama.

Koncert, 25 let šentjernejske konjenice …

Poleg uvodnega kolesarskega maratona je župan izpostavil zadnje štiri dni dogajanja, med drugim Jernejev koncert domačega pihalnega orkestra z Evo Hren in godalnim kvartetom teden dni pozneje in petkov zdaj že tradicionalni večer penin z glasbeno gostjo Evo Boto.

Vse se bo dogajalo pod šotorom na prireditvenem prostoru pred KC Primoža Trubarja, na voljo bo kulinarična ponudba.

Zbrane je pozdravila Tanja Brate (na levi).

Osrednji dan praznovanja bo sobota, 24. avgusta, ko bo potekal Jernejev sejem z razstavo mavrične zelenjave, 20. srečanje upokojencev Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine ter 70. obletnica delovanja DU Šentjernej, popoldne pa tudi slovesna seja občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj, nogometna tekma med estradnimi umetniki Slovenije in Anglije, nastop pihalnih orkestrov ter Jernejeva povorka s kar sto kočijami.

Kočije bodo rdeča nit povorke, kajti šentjernejska konjenica praznuje 25 let delovanja, jubilej pa bodo proslavili na ta način. Konj je eden od simbolov Šentjerneja in je vedno prisoten v povorki, tokrat pa bodo konji vozili kočije. »V lepem vremenu jih pričakujemo sto in več iz vse Slovenije in tujine, in menim, da bo to zelo vabljivo in atraktivno za obiskovalce,« je povedal Simončič.

Umestitev novega župnika

Janez Rihtaršič je novi župnik v Župniji Šentjernej. (Foto: Robert Kokol, Foto Asja)

Dogajanje bodo v nedeljo zaključili s farnim žegnanjem in umestitvijo novega župnika Janeza Rihtaršiča, čemur bo po sobotni veselici sledil glasbeni koncert Omarja Naberja, Leopolda I., The Drunkardsov in Pižona, namenjen mlajšim.

V okviru praznovanja Jernejevo 2024 bodo postavili temeljni kamen za nov most čez Krko v Mršeči vasi ter odprli novo zobozdravstveno ordinacijo v šentjernejski zdravstveni postaji, v kateri deluje Mojca Luzar Fink.

Župana skrbi varnost: vedno več policistov tudi ni rešitev!

Med praznovanjem občinskega praznika Jernejevo bo velik izziv zagotovitev varnosti, še večji, kot sicer v občini, ki se že dlje časa ubada z romsko problematiko. Kot je dejal župan Jože Simončič, se na za izziv pripravljajo s policijo, varnostno službo, ki bo prisotna na prireditvah, ter ostalimi.

Jože Simončič: "Kot župan sem izredno zaskrbljen zaradi varnosti v občini, kar je povezano z romsko problematiko. Počutim se nemočnega."

»Občane pozivamo k večjemu samozaščitniškemu ravnanju. V tem času so izpostavljena mesta druženja in ostali kraji, ki so ta čas manj obljudeni in še posebej vabijo nepridiprave. Bodimo budni, pazljivi in varujmo svoje okolje, premoženje ...,« pravi prvi mož šentjernejske občine, ki odkrito pove, da ga kot župana nasploh varnost v njihovih krajih zelo skrbi in se počuti zelo nemočnega, saj lahko le opozarja.

»Ta tematika se ne nanaša izključno na Rome, je pa tesno povezana z njimi. Zaskrbljen sem, ker se obseg in intenzivnost dogodkov povečujeta. Vesel sem večje prisotnosti policije in stvari so se nekoliko umirile, bojim pa se, da je trenutna boljša varnost vezana na kratek rok. Ne moremo biti policijska država in vedno več policistov v Šentjerneju tudi ne more biti! Šentjernej je mirna in kulturna ter razvojno naravnana občina in vsakršno vnašanje nemira in zmanjšanje varnosti je za ljudi in kakovost življenja ljudi ter za vlagatelje slabo. S tem seznanjamo državo, dolenjski župani pa intenzivno razmišljamo, kaj še storiti, da bi država razumela, da gre za resen problem ne le ene občine, ampak se dotika celotne Slovenije in mora zanimati tako pozicijo kot opozicijo,» še pove Jože Simončič.

‹ nazaj