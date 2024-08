gospodarstvo

Išče se direktor Sklada Neka

8.8.2024 | 09:45 | STA

Ljubljana/Krško - Nadzorni svet javnega sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Neka (Sklad Nek) je objavil natečaj za direktorja. Prijave je mogoče posredovati do vključno 5. septembra, direktor pa bo imenovan za štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

Gre za ponovljeni razpis za direktorja sklada, prvi je bil objavljen 6. junija.

Direktorja Sklada Neka imenuje in razrešuje vlada. Sklad trenutno vodi Darija Štraus Trunk, ki je svoj prvi mandat na čelu sklada začela aprila 2012. Trenutni mandat se ji izteče oktobra.

Kandidat mora prijavi priložiti standardna dokazila o izpolnjevanju vseh pogojev, o ustrezni strokovni usposobljenosti, izkušnjah, imeti pa mora izobrazbo ekonomske smeri, vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet na vodilnih položajih podobne zahtevnosti. Zaželeno je, da k prijavi priloži tudi motivacijsko pismo in vizijo razvoja Sklada Neka, izhaja iz razpisa, ki je objavljen na spletni strani sklada in v časniku Delo.

Sklad Neka je bil ustanovljen decembra 1994 na podlagi zakona, delovati pa je začel v letu 1995. Tako se je začelo sistemsko reševanje načina financiranja razgradnje Neka, katerega lastništvo je razdeljeno med Gen energijo in družbo Harvatske elektroprivrede, in trajnega odlaganja radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega jedrskega goriva.

Na podlagi zakonskega določila se v Sklad Nek vplačuje delež od razlike med proizvodno in prodajno ceno vsake kilovatne ure električne energije, proizvedene v krški nuklearki in prodane v Sloveniji. Sprva je sklad plemenitil in večal sredstva, ki so se stekala vanj, z začetkom postopkov za gradnjo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov pa se je začelo obdobje investiranja zbranih sredstev.

Slovenija in Hrvaška sta sicer dolžni zagotoviti vsaka polovico potrebnih sredstev. Hrvaška je sredstva začela zbirati leta 2007 v svojem namenskem skladu.

