posavje

Čez Hinjo nova mostova

8.8.2024 | 08:30 | M. K.

Krmelj - Letošnjega marca so se začela dela za gradnjo dveh novih mostov preko potoka Hinja v Krmelju. Poleg mostov projekt vključuje tudi protipoplavne ukrepe z ureditvijo struge na območju mostov, ureditev ceste in cestne razsvetljave ter zaščito in preureditev obstoječe komunalne infrastrukture. Dela bodo predvidoma dokončana v decembru 2024.

Rušenje starega mostu ...

... in gradnja novih. (Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: Občina Sevnica)

Gradnja obeh mostov čez potok Hinja v Krmelju intenzivno poteka, so sporočili s sevniške občine. Med drugim so zgrajeni temelji in vmesni protipoplavni zid. Potok je začasno preusmerjen, da je omogočena izvedba del na dnu struge, ki je med temelji že tlakovana.

Izvajalec je pridobil tudi potrebne rešitve za navezavo novega protipoplavnega zidu med mostom in brvjo na obstoječega pri šoli v Krmelju ter za ureditev obstoječih kanalizacijskih iztokov na desnem bregu. Začasne ureditve kanalizacije so usklajene s končno predvidenimi načrtovanim kanalizacijskim sistemom v Krmelju. Predvideni so tudi dodatni zaščitni ukrepi pred možnim poplavljanjem Osnovne šole s hudournimi vodami z lokalne ceste.

Zaradi gradbenih del je vzpostavljena popolna zapora lokalne ceste. Urejena je začasna obvozna pot za potrebe prevozov za Osnovo šolo Krmelj in poslovno cono. Za avtobusne prevoze otrok je pri gasilskem domu urejeno postajališče s talnimi označbami, ki bo ponovno uporabljeno z novim šolskim letom.

Gradbena dela napredujejo skladno z načrti, pri čemer je varnost in funkcionalnost za lokalno skupnost prednostna naloga, so zapisali na Občini Sevnica.

‹ nazaj