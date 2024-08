kronika

Ponoči dež zalival hišo; gorela drvarnica, polna drv

8.8.2024 | 07:00 | M. K.

Neurje z močnim vetrom in obilnim dežjem, ki je v sredo v večernih in nočnih urah prešlo Slovenijo, je največ težav povzročilo na območju Ljubljane, Maribora in Slovenj Gradca. Zabeležili so skupno 59 dogodkov, večina je bila v povezavi z močnim vetrom, ki je podrl večje število dreves, so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje.

Sinočnje neurje nad Ljubljano (Foto: Neurje.si)

Nevihte v osrednji in severni Sloveniji so spremljali močni nalivi in močni sunki vetra, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso).

Močan veter je podrl večje število dreves, od katerih jih je nekaj padlo preko parkiranih vozil, preko objektov in cestišč, se naslonilo in poškodovalo telekomunikacijske in elektrodistribucijske vodnike, prav tako je veter podrl nekaj drogov telekomunikacij in javne razsvetljave ter poškodoval nekaj ostrešij objektov.

Meteorna voda je zalila in ogrožala manjše število objektov ter poplavila posamezna cestišča. Zabeležili so tri udare strele v objekte, pri čemer je v enem primeru poškodovalo dimnik in del ostrešja okoli njega. Delo s sanacijo posledic neurja so imeli gasilci skupno 76 gasilskih enot, od tega tri poklicne ter službe elektra, komunale, javne razsvetljave in druge, še poroča uprava.

Naši regiji je spet v večji meri neurje prizaneslo, je pa minulo noč ob 1.00 v naselju Trnovec, občina Sevnica, močan veter z dežjem odpihnil folijo s strehe stanovanjskega objekta, s katero je bila le-ta začasno prekrita med obnovo, in začel zalivati bivalne prostore. Posredovali so gasilci PGD Trnovec, ki so streho ustrezno zaščitili.

Gorela drvarnica

Ob 1.43 je v naselju Dolnje Dobravice, občina Metlika, gorela drvarnica, napolnjena z drvmi, velikosti okoli 4 x 4 metre. Gasilci PGD Metlika in Dobravice so pogasili požar in premetali okoli 20 kubičnih metrov drv.

Gorela suha trava

Ob 18.06 je ob Ulici Slavka Gruma v Novem mestu, gorela suha trava, tudi podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površin okoli 150 kvadratnih metrov.

Vojni ostanki

Včeraj ob 7.52 je pri Podturnu pri Dolenjskih Toplicah občan v gozdu našel neeksplodirana ubojna sredstva. Pirotehniki so na kraju najdbe uničili 31 ročnih bomb, topovsko granato kaliber 65mm in 9 kosov pehotnega streliva, vse italijanske izdelave, ostanek iz obdobja 2. svetovne vojne.

Sršeni

Ob 18.06 so gasilci PGD Obrežje v Gubčevi ulici v Brežicah s tehnično intervencijo odstranili sršenje gnezdo s stanovanjskega objekta.

Ob 19.04 so sršenje gnezdo odstranili še s hiše v Dečnih selih.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRPALIŠČE BOJANJA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS 1976.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOVEC, izvod 3. DESNO OD TP.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOGNEČA VAS, ŠTATENBERG IN ROJE TREBELNO.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Kostanjevica OC med 8:30 in 12:00 uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Konjsko vas, nizkonapetostno omrežje – Blatnik med 8:00 in 14:00 uro.

