Daničini 102 leti

8.8.2024 | 13:00 | R. Mikec

Foto: OZRK Metlika

Pred kratkim je praznovala častitljivi 102 leti Danica Kokot iz Rosalnic pri Metliki. Doživela je največje gorje tega sveta – svetovno vojno, izgubila je moža, ki je bil izučen kovač, pred tremi leti pa ji je umrl tudi sin. A se ni dala in na življenje je vedno gledala z optimizmom. Dolga leta je bila dejavna v Društvu kmečkih žena Metlika, saj je zelo rada pekla predvsem kvašene izdelke. Sodelovala je tudi v rosalniški medgeneracijski skupini za samopomoč, zdaj pa je veselje do življenja našla v Domu starejših v Metliki. Zdravje ji še vedno dobro služi za njena leta in tudi misli ima bistre, vselej pa se najbolj razveseli svojih otrok, vnukov, pravnukov in seveda prijateljev. Tudi tokrat so jo prišli obiskat in ji voščit, srečanje pa zabeležili s fotoaparatom. Čestitat so ji prišle tudi prostovoljke Rdečega križa s sekretarko Zalko Klemenčič na čelu.

