dolenjska

Policisti preprečili samomor

7.8.2024 | 13:30 | M. Žnidaršič

Novo mesto - Pomagati nekomu v stiski ali nesreči je plemenito dejanje. Pri tem pa sta včasih ogrožena celo varnost in življenje tistih, ki pomagajo. Nedavno so policisti Policijske postaje Novo mesto, Luka Lužar, Rok Selko in Martin Kaplan, s hitrim in požrtvovalnim ukrepanjem rešili življenje moškemu, ki je poskušal na tirih storiti samomor.

Policista Martin Kaplan (levo) in Luka Lužar (desno) sta skupaj s kolegom Rokom Selkom rešila življenje moškemu, ki je poskušal storiti samomor. (Foto: PU Novo mesto)

Policist Luka Lužar je za Dolenjski list dejal, da je k srečnemu razpletu gotovo vsaj malo pripomoglo dejstvo, da moškega pozna, ker je iz njegovega domačega kraja, prav tako pa pozna tudi teren. »Že ko smo hiteli na kraj, sem razmišljal, kam bi lahko bil namenjen, in poskušal zožiti krog iskanja. Kasneje se je izkazalo, da smo s kolegi pravilno predvidevali in ga iskali na pravem območju. V daljavi je bilo že slišati piskanje vlaka, vedeli smo, da odločajo sekunde, zato je bila edina misel in cilj, da se čim prej prebijemo skozi neprehodno grmovje do tračnic. ....«

Policisti PP Novo mesto, Luka Lužar, Rok Selko in Martin Kaplan, s hitrim in požrtvovalnim ukrepanjem rešili življenje moškemu – V zadnjem trenutku so ga potegnili s tirov

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj