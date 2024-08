družabno

Ponosna predsednika zbornic

7.8.2024 | 10:40 | Renata Mikec

Mojca Črtalič, direktorica uspešnega mednarodnega podjetja FerroČrtalič in predsednica Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto, ter Marko Gorjup, dolgoletni direktor TPV Group in predsednik Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, sta nedavni podpis memoranduma v Revozu za pridobitev proizvodnje električnega twinga obeležila s skupno fotografijo. Oba sta ponosna in vesela, da je Revozova prihodnost zdaj precej bolj zanesljiva, kot je bila še nedavno.

