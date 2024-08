novice

Arso: Prihaja avgustovski vročinski val, zavladala bo pripeka

6.8.2024 | 13:30 | S. R.

Da se konec tega tedna vrača vročina, je že jasno. Zaenkrat odprto ostaja vprašanje, kdaj se bo vročinski val končal.

Namig za premik (Foto: arhiv Lokalno.si; A. M.)

Kot so napovedali meteorologi Agencije RS za okolje (Arso), nas po nekajdnevni osvežitvi čaka prvi avgustovski vročinski val, ki bo zobe začel kazati konec tedna. Sreda in četrtek namreč še ne bosta pretirano vroča, še vedno bodo prisotne tudi krajevne nevihte.

Modelska napoved za naslednjih 10 dni. (Arso)

Vročina se bo predvidoma začela stopnjevati s petkom, pri čemer se nam obetajo jutranje temperature okoli 20 in popoldanske okoli 35 stopinj Celzija. Glede napovedi, kdaj se bo vročinski val končal in kako »burni vremenski procesi bodo pri tem nastali,« obstaja še nekaj negotovosti, opozarjajo na Arsu. Večina izračunov sicer predvideva, da bo k nam nekje v drugi polovici prihodnjega tedna prispela atlantska vremenska motnja s padavinami in osvežitvijo.

Napoved temperature v naslednjih dnevih. (Arso)

