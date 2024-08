dolenjska

V sindikatu razočarani in zgroženi

6.8.2024 | 11:20 | STA

Novo mesto - Sindikat občinskih redarjev Slovenije je v odzivu na napad na občinskega redarja v romskem naselju Poganci izrazil razočaranje in zgroženost nad odnosom do njih. Po njihovih navedbah se je ponovno izkazalo, da je delo občinskega redarja zahtevno, nevarno, nepredvidljivo in naporno ter žal s strani delodajalcev in države premalo cenjeno.

Poškodovani redar Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine (Foto: arhiv; MoNM)

V sindikatu poudarjajo, da je vsako nasilje, še posebej storjeno zoper pooblaščene uradne osebe - občinske redarje, nesprejemljivo in ga je treba ostro obsoditi ter preganjati s pravnimi sredstvi.

Ugotavljajo, da se psihično in fizično nasilje nad občinskimi redarji stopnjuje, v vedno več primerih pa se kaže izrazito osebna nastrojenost posameznikov proti občinskim redarjem. Ob tem izpostavljajo, da je delodajalec občinskega redarja napotil na intervencijo v romsko naselje kljub dejstvu, da je delo v patrulji opravljal sam in da gre v primerih interveniranja v romskem naselju za rizične postopke.

Po njihovem mnenju odrejanje zgolj enega občinskega redarja v patruljo ni ustrezno, saj je treba zasledovati varnost občinskega redarja pri izvedbi postopkov, na kar delodajalce stalno opozarjajo. "Zaradi nepredvidljivosti dogodkov je z varnostnega vidika ustreznejša oblika dela patruljiranje, ki ga opravljata dva občinska redarja, kar nenazadnje izhaja tudi iz pravil policijske stroke, ki se uporabljajo za izvajanje pooblastil občinskega redarstva. Če pa se na delo že razporedi samo eden občinski redar, po mnenju sindikata nikakor ni primerno, da se ga napoti na intervencijo v romsko naselje," so še zapisali v odzivu.

Kot so navedli, pri napotitvi na intervencijo ni šlo za pristojnost občinskega redarstva, saj izvajanje del v območju javne ceste predpisuje 31. člen zakona o cestah, za katere je pristojen občinski inšpektorat. Poudarjajo, da bo sindikat po preučitvi zadeve in v sodelovanju s pooblaščenim odvetnikom zoper delodajalce, ki nimajo sklenjenega zavarovanja odgovornosti, vlagal odškodninske tožbe.

V romskem naselju Poganci se je, kot smo poročali, 26. julija začel spor med prebivalci naselja, ker naj bi izvajalec opravljal gradbena dela - urejal je dovoz do hiše enega od prebivalcev - ostali pa se s tem niso strinjali. Policisti so ugotovili, da se prekop ne izvaja na zasebnem zemljišču, zato so o tem obvestili pristojne na Mestni občini Novo mesto, ki po zakonu o občinskem redarstvu med drugim skrbijo tudi za varnost na občinskih javnih poteh.

