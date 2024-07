kronika

Pretep, letelo kamenje, a ni šlo brez razpršilca in kovinske palice

27.7.2024 | 12:45 | L. M., STA

Novo mesto - Včeraj smo poročali, da je bil v romskem naselju Poganci v Novem mestu med opravljanjem dolžnosti v napadu s kamenjem poškodovan občinski redar. Zdaj je znanega že nekaj več.

Kot so sporočili s PU Novo mesto, je med napadom več oseb uporabilo plinski razpršilec, metali so kamenje, eden od udeležencev pa je drugega napadel s kovinsko palico in z njo grozil tudi policistom.

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Spor se je začel med prebivalci naselja, ker naj bi izvajalec opravljal gradbena dela - urejal je dovoz do hiše enega od prebivalcev - ostali pa se s tem niso strinjali. Policisti so ugotovili, da se prekop ne izvaja na zasebnem zemljišču, zato so o tem obvestili pristojne na Mestni občini Novo mesto, ki po zakonu o občinskem redarstvu med drugim skrbijo tudi za varnost na občinskih javnih poteh.

Na občini so na kraj napotili občinskega redarja, ki je prav tako ugotovil nepravilnosti in fotografiral dejansko stanje. Ko je zaključil postopek, je prišlo do spora in pozneje pretepa med večjim številom prebivalcev naselja.

Kršitelj znan, policisti so ga onesposobili

Policisti so zoper kršitelje uporabili telesno silo in plinski razpršilec ter napadalca s kovinsko palico onesposobili. V dogodku je bil lažje poškodovan uslužbenec občinskega redarstva, ki ga sta ga zadela dva kamna. Policisti so na kraju vzpostavili javni red in mir ter o dogajanju seznanili pristojno državno tožilko in preiskovalnega sodnika.

Ugotovili so identiteto osumljenca, ki je pri pretepu uporabil nevaren predmet, in identiteto več drugih vpletenih v pretep. Osumljenca bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja in maščevanja uradni osebi. Nadaljujejo preiskavo, zbiranje obvestil in aktivnosti za izsleditev storilca lahke telesne poškodbe. Zaradi kršitev javnega reda in miru bodo ukrepali tudi zoper ostale udeležence pretepa, so še sporočili.

