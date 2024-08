posavje

FOTO: Ena največjih zasebnih zbirk živali v Evropi

6.8.2024 | 14:00 | Besedilo in fotografije: D. Stanković

Sela pri Dobovi - Leta 2000 je družina Polovič v Selih pri Dobovi odprla lovski muzej, ki predstavlja eno največjih zasebnih zbirk živali v Evropi. Na ogled je več kot sto različnih živali z vseh koncev sveta, ki so predstavljene tako, kot živijo v svojem naravnem okolju, od slonov, levov, žirafe, zebre, leoparda in drugih živali iz afriške divjine do živali iz Teksasa, Kanade, slovenskih gozdov in gozdov območja nekdanje Jugoslavije.

Gre za zasebno zbirko Franca Poloviča, bolj znanega kot ustanovitelja podjetja AFP Dobova. Polovič, ki je sicer pred dvanajstimi leti umrl, pa je bil mnogo več kot le podjetnik. Bil je predvsem človek s posluhom za sočloveka, ki je rad pomagal tako posameznikom kot lokalni skupnosti, šolam, bolnišnicam, kulturnikom, športnim društvom. Preživel je strahote izgnanstva in življenja v delovnih taboriščih, pomoč sočloveku pa je znal iskreno ceniti, ker je bil tudi sam deležen nesebične pomoči mnogih, ko se je leta 1962 odpravil v Nemčijo s trebuhom za kruhom. V vitrini v muzeju sta še vedno razstavljena njegova kovčka, ki tako simbolizirata njegovo trnovo pot do uspeha. Uspešno podjetniško pot je nato po letu 1990 z družino nadaljeval v domačem kraju.

Kot pravi Sarita Vinko Polovič, je njen stari oče ves čas poudarjal pravi pomen lovstva, to je ohranjanje ravnovesja v naravi.

Franc Polovič je bil tudi strasten lovec, ki je ves čas poudarjal pravi pomen lovstva – ohranjanje ravnovesja v naravi. Odraz tega je tudi omenjena zbirka, pripoveduje njegova vnukinja Sarita Vinko Polovič. Dolga leta je njen stari oče skrbel za krmilnice v gozdu, z lovom pa se mu je izpolnila tudi dolgoletna želja iti v širni svet. Mnoge trofeje, prikazane v zbirki, so bile uplenjene v domačih gozdovih, v 90. letih pa se je odpravil na safari v Afriko, ki ga je tako zasvojila, da se je v Zimbabve vrnil še trikrat.

»Njegove trofeje so se nabirale po vsej hiši, garaži in drugih objektih, dokler ga niso prijatelji in domači pregovorili, naj jih vendarle zbere in nekako predstavi tudi širši javnosti. Tako je pred 24 leti nastal muzej,« pravi Sarita Vinko Polovič. »Nanj je bil izjemno ponosen. Obiskuje nas veliko šol, včasih imajo tukaj naravoslovni dan in preučujejo živali, pridejo tudi vrtci, pa kakšna lovska in druga društva. Čez poletje in jeseni je veliko skupin preko različnih turističnih agencij, sodelujemo tudi z ZPTM Brežice, ki nam pošlje razne skupine.«

Polovičevi imajo ob muzeju tudi oboro na sedmih hektarjih , kjer si lahko obiskovalci ogledajo tudi jelene, jelene lopatarje in druge zanimive živali. Vodeni ogledi zbirke so mogoči za najavljene skupine nad deset ljudi.

