''Delavci Telekoma'' tokrat plenili na Žužemberškem

5.8.2024 | 14:30 | M. K.

V petek nekaj pred 12. uro so policiste obvestili, da se je do stanovanjske hiše v Žužemberku pripeljal neznanec. Občanki se je predstavil kot delavec telekomunikacijskega podjetja in ji celo pokazal kartico, ki naj bi potrjevala njegove navedbe. S pretvezo, da si ogleduje lokacije za postavitev drogov, jo je zvabil do bližnje njive in zamotil s pogovorom. Po njegovem odhodu je ugotovila, da je v tem času nekdo vstopil v hišo, pregledal prostore in ukradel 1.200 evrov.

O podobnem primeru je policiste le nekaj minut kasneje obvestil še en občan, prav tako iz Žužemberka. Nahajal se je na dvorišču, ko je do njega prišel neznanec in ga z enako pretvezo zvabil do bližnje njive. Storilec je v tem času vstopil v hišo, od koder je ukradel več kot 1.300 evrov.

Policisti so nemudoma začeli iskati storilce. Po prvih zbranih obvestilih se je za delavca telekomunikacijskega omrežja predstavljal moški, visok okoli 2 metra, močnejše postave. Oblečen je bil v belo srajco in hlače temne barve. Na vozilo, s katerim se je pripeljal, oškodovanci niso bili pozorni, zato opisa vozila policisti nimajo.

Opozorila (še) ne zaležejo

Ponovno pa svetujejo previdnost ob obiskih neznancev. Žrtve tovrstnih kaznivih dejanj so predvsem starejši, tatvine pa so bolj pogoste v dopoldanskem času. Storilci žrtve zamotijo s pogovorom in se predstavljajo kot delavci elektro, komunalnih ali gradbenih podjetij, odkupovalci železa, serviserji in podobno. Njihov glavni namen je, da žrtev zvabijo iz hiše in preusmerijo njeno pozornost, sostorilci pa v tem času vstopijo v hišo in iščejo svoj plen. Oškodovanci največkrat šele po njihovem odhodu ali celo v naslednjih dneh ugotovijo, da so bili okradeni. Občanom svetujejo, da so ob nenapovedanih obiskih neznancev še posebej pozorni. Tujcev naj ne vabijo v hiše in jih imajo ves čas pod nadzorom. Tudi v primeru, da hišo zapustijo le za kratek čas ali ob delu na bližnjem vrtu, naj vrata zaklepajo in imajo ključ pri sebi. Ob pojavu sumljivih oseb naj bodo pozorni na njihov osebni opis, si zapišejo registrsko številko vozila in o tem nemudoma obvestijo policiste na številko 113.

Prav tako policija poziva vse občane, da na goljufe in pojav drznih tatvin opozorijo svoje sorodnike in sosede, še posebej starejše. Neznane osebe naj odslovijo in o tem takoj seznanijo policiste na številko 113.

O podobnem primeru na našem območju smo sicer nazadnje poročali šele prejšnji teden.

