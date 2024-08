kronika

Nista bila delavca Telekoma ...

1.8.2024 | 13:50 | M. K.

Na dvorišče stanovanjske hiše v okolici Metlike sta se včeraj okoli 8. ure z osebnim avtomobilom pripeljala neznanca. Starejšemu stanovalcu sta se predstavila za delavca telekomunikacijskega podjetja, ogledalovala naj bi si lokacijo za postavitev drogov. Eden izmed njiju je stanovalca pozval, da si z njim ogleda lokacijo, oddaljeno od hiše, drugi pa se je nahajal v vozilu. Občan je posumil, da ga neznanca poskušata okrasti, zato ju je odslovil in o sumljivih okoliščinah obvestil policiste. Oba moška naj bi bila visoka okoli 170 cm in močnejše postave, uporabljala pa sta osebni avtomobil znamke Mazda, sive barve, karavan izvedbe. Policisti okoliščine še preverjajo in izvajajo aktivnosti za ugotavljanje identitete neznancev, poročajo s PU Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv; M. Vavpotič)

Ob tem ponovno svetujejo previdnost ob obiskih neznancev. Žrtve tovrstnih kaznivih dejanj so predvsem starejši, tatvine pa so bolj pogoste v dopoldanskem času. Storilci žrtve zamotijo s pogovorom in se predstavljajo kot delavci elektro, komunalnih ali gradbenih podjetij, odkupovalci železa, serviserji in podobno. Njihov glavni namen je, da žrtev zvabijo iz hiše in preusmerijo njeno pozornost, sostorilci pa v tem času vstopijo v hišo in iščejo plen. Oškodovanci največkrat šele po njihovem odhodu ali celo v naslednjih dneh ugotovijo, da so bili okradeni. Ob nenapovedanih obiskih neznancev torej moramo biti še posebej pozorni. Tujcev ne vabimo v hiše in jih imamo ves čas pod nadzorom, hišer vedno zaklepajmo. Ob pojavu sumljivih oseb naj bodo ljudje pozorni na njihov osebni opis, si zapišejo registrsko številko vozila in o tem takoj obvestijo policiste na številko 113, še poziva PU Novo mesto.

‹ nazaj