kronika

Odstranili sršene, gasili zabojnik

5.8.2024 | 07:00 | M. K.

Gasilci PGD Obrežje so včeraj v Glogovem Brodu in v Selah pri Dobovi, občina Brežice, s tehnično intervencijo odstranili sršenji gnezdi s stanovanjskih objektov.

Ko se gre nad sršene ... (Foto: arhiv; PGD Obrežje)

Gasilci na Muhaberju

Minulo noč ob 1.33 je na Muhaberju, občina Novo mesto, gorel komunalni zabojnik za smeti ob gospodarskem objektu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili ogenj, ki je zabojnik uničil, in ohladili steno objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 9:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IND. CONA KANIŽARICA 2 na izvodu SUNROLLER.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARIHOV VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUČNA VAS, izvod 6.BUČNA VAS RO PRI KODRČKU;

- od 9:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP BUČNA VAS NAD, izvod 6. BREZOV LOG.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA;

- od 7:30 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 1.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 14:00 na območju TP Pijavice, nizkonapetostno omrežje – Most; med 8:00 in 14:00 pa na območju TP Stan, nizkonapetostno omrežje – Stan.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico na območju TP Žejno med 8:00 in 13:00 uro; na področju Sevnica z okolico na območju TP Pleček, nizkonapetostno omrežje – Pleček med 8:00 in 12:00 uro in na območju TP Birna vas, nizkonapetostno omrežje – Koludrje med 9:00 in 14:00 uro.

