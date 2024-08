družabno

V gozdu policija in gozdarji

4.8.2024 | 15:30 | R. M.

Zaposleni v novomeški območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije so v sodelovanju s policisti PU Novo mesto opravili skupni gozdarski nadzor gozdnega prostora na celotnem območju Gorjancev. Šlo je za obveščevalno in preprečevalno akcijo, osredotočili pa so se predvsem na prepovedane vožnje v naravnem okolju s štirikolesniki in z motorji za motokros, na nepravilno parkirana vozila in na kolesarjenje po brezpotju. Akcija je bila zelo uspešna, saj so na nepravilnosti opozorili kar nekaj kršilcev. Takšno sodelovanje bodo gozdarji in policija v prihodnje še ponovili.

