kronika

Zabodel 66-letnega svojca

4.8.2024 | 10:00 | M. K.

Grosuplje - Ljubljanski policisti obravnavajo sum kaznivega dejanja zoper življenje in telo, potem ko so bili v soboto dopoldne obveščeni, da je v zasebnem prostoru na območju Grosupljega 36-letni osumljenec z ostrim predmetom huje poškodoval 66-letnega svojca. Njegovo življenje ni ogroženo, osumljenca pa so policisti prijeli neposredno po dogodku.

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. Š.)

Reševalci so poškodovanega odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju, njegovo življenje pa ni ogroženo, so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Osumljenca so policisti neposredno po dogodku prijeli in mu odvzeli prostost. V nadaljevanju je bila zoper njega odrejena hospitalizacija.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Motiv za dejanje še ni pojasnjen, policisti pa bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so še navedli na ljubljanski policijski upravi, kjer so bili o dogodku obveščeni v soboto nekaj po 10. uri.

O podobnem obračunu, takrat z najbolj tragičnim izidom, so iz Grosuplja poročali že prejšnji vikend, ko je zaradi poškodb umrl 65-letni moški.

‹ nazaj