Manjši požar v zabaviščnem parku

4.8.2024 | 08:10 | M. K.

Včeraj ob 8.26 je v čateških toplicah zaradi napake na električni napeljavi v zabaviščnem parku prišlo do manjšega požara. Požar so pogasili zaposleni, gasilci PGD Cerina in PGD Sobenja vas so opravili pregled s termo kamero in odstranili poškodovane naprave.

Posredovali v bloku

Ob 9.15 so gasilci PGE Krško na Cesti Kozjanskega odreda na Senovem, občina Krško, s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu.

Terme Čatež, simbolna slika (Foto: arhiv DL)

