Blaž in Jürgen na EP v nogometu

3.8.2024 | 13:00 | R. M.

Foto: arhiv PU NM

Pri varovanju na nedavnem evropskem nogometnem prvenstvu v Nemčiji so nemškim kolegom pomagali tudi slovenski policisti. Med njimi sta bila dva s PU Novo mesto – Blaž Papež s PP Črnomelj in Jürgen Racman s PP Sevnica.

Blaž Papež z navijači

V Nemčijo je 10 slovenskih policistov odšlo 8. junija, nemškim kolegom in slovenskim obiskovalcem pa so pomagali vse do osmine finala 1. julija, ko je izjemna slovenska reprezentanca končala nastope. Splošne policijske naloge so opravljali na vseh širših območjih, kjer je bila potrebna njihova navzočnost zaradi navijačev in slovenske reprezentance, zlasti na železniških postajah, v mestnih jedrih in navijaških conah v Stuttgartu, Münchnu, Kölnu in Frankfurtu. Slovenski policisti so bili med našimi navijači zelo pozitivno sprejeti, zlasti ob neposrednem stiku, kar se je kazalo tudi v širši javnosti, medijih in na različnih družbenih omrežjih. Navzoči so bili na vseh navijaških točkah, prav tako pa so preprečili nekaj hujših kršitev javnega reda in miru, sodelovali pri prepoznavi kršilcev in v postopkih s slovenskimi državljani. Na eni od prireditev so pomagali tudi srbskim navijačem. Zaradi odlične organizacije, izjemnega vzdušja in najboljših navijačev na svetu Blaž in Jürgen pravita, da niso imeli težkega dela in bi službo v Nemčiji z veseljem podaljšala vse do finala.

Jürgen Racman z nemškim kolegom

