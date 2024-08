Huda ura spet prizanesla regiji

Našim krajem je bilo po doslej znanih podatkih prizaneseno, tako uprava za zaščito in reševanje zaenkrat poroča le o podrtem drevesu v Semiču - ob devetih zvečer so ga s ceste v ulici Stara Gora razžagali in odstranili gasilci PGD Semič.

Zato pa so pri nas gasilci imeli nekaj drugega dela.

Prometni nesreči

Ob 22.06 je na Sremiču v občini Krško občan z osebnim vozilom zapeljal s ceste. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so vozilo postavili nazaj na cestišče. Poškodovanih ni bilo.

Davi ob 4.49 je na cesti Črnomelj-Črmošnjice, v Črmošnjicah v občini Semič, voznik osebnega vozila zapeljal s ceste. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator ter počistili in posuli cesto z absorbentom. Poškodovanih ni bilo. Na kraju je bil tudi delavec cestnega podjetja.

Ni bilo nikogar več

Sinoči ob 20.20 pa so bili krški poklicni gasilci obveščeni o prometni nesreči na AC Smednik-Drnovo. Ob prihodu na kraj so ugotovili, da je poškodovana žična ograja približno kilometer pred izvozom za Smednik na relaciji Dobruška vas-Smednik. Pregledali so območje, vendar vozila ni bilo več tam. Na kraju so bili sicer prisotni tudi reševalci NMP Krško ter dežurna služba DARS-a.

Na mestu nesreče ni bilo nikogar več ...

... ostala je le podrta ograja. (Foto: PGE Krško)

Sršeni

Ob 19.06 so v naselju Volčje, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo iz stanovanjskega objekta.

Goreli odpadki

Ob 12.36 so ob cesti v ulici Mladica v Semiču goreli lesni odpadki in grmičevje. Gasilci PGD Semič in Stranska vas pri Semiču so pogasili požar na površini okoli dvajsetih kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8:00 do 15:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA ŠJ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 14:00 do 19:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IGLENIK, TP VEL. LOKA, TP TESNILA VEL. LOKA.

