dolenjska

FOTO: Pepca, vse najboljše za 100. rojstni dan!

2.8.2024 | 16:50 | Besedilo in fotografije: L. Markelj

Novo mesto - Danes za Jožefo Lenart iz Smolenje vasi, ki tretje leto domuje v Domu starejših občanov Novo mesto, ni navaden dan. Praznuje namreč 100. rojstni dan!

Čestitke z vseh koncev dežujejo ves dan in prav je tako. Res, da se starost Slovencev zadnje obdobje močno zvišuje, a dočakati tako častitljivo starost ni kar tako. Predvsem še tako čil in zadovoljen, kot je Pepca!

100-letnici Jožefi je v imenu Mestne občine Novo mesto čestital podžupan Urban Kramar.

Gospo so na praznovanje v klubsko sobo doma sicer pripeljali na vozičku, ker je bolj nestabilna, a stoletnica je še kako prisebna, zgovorna in pri močeh. Ima le zdravila za visok pritisk in nekaj težav s srčno aritmijo. Presrečna je prisluhnila zbranim, ki so ji ob harmonikarski spremljavi vsestranskega glasbenika Toneta Finka zapeli Vse najboljše. Tudi sama je vedno rada prepevala in je nasploh dobrovoljna in s smislom za humor.

Z zbranostjo in veliko hvaležnostjo je stoletnica sprejemala čestitke, šopke in darila zbranih bližnjih sorodnikov ter ostalih. Za visok življenjski jubilej ji je prišel čestitat podžupan novomeške občine Urban Kramar, pa direktorica DSO Novo mesto Mateja Jerič, predstavniki KORK Mali Slatnik, KS Smolenja vas in mnogi drugi.

Skrivni recept: umirjeno in zadovoljno življenje

Z Jožefo se je veselila vsa njena širša družina.

Jožefa Lenart ob vprašanjih po receptu za dolgo življenje meni, da so zagotovo pomembni geni, a še bolj, kako živiš. Prisega na umirjeno in zadovoljno življenje, urejeno družino in lepe odnose s svojimi bližnjimi. Za to si je sama vedno prizadevala.

Blizu so ji bile številke. Hodila je v ekonomsko šolo in kasneje ob delu še v trgovsko in kar 34 let je bila računovodkinja v nekdanji novomeški trgovini Dolenjka. Kasneje je bila Jožefa tudi vestna blagajničarka v KS Smolenja vas. Doma so imeli nekaj zemlje, tako da sta z možem Francem, s katerim sta v lepem sožitju živela kar 60 let, zase pridelali domačo zelenjavo in hrano. Tudi to ni nepomembno.

Čestitka direktorice DSO Novo mesto Mateje Jerič (na desni).

Z možem sta imela dve hčerki: Marjana je žal pred dvema letoma umrla, Irena, ki je z družino do pred treh let lepo skrbela za mamo doma, pa zdaj redno prihaja k njej na obisk in jo razveseljuje z marsičem. Tudi z umešanim jajčkom na maslu, kar Jožefa obožuje. Sicer stoletnica pohvali hrano in vso postrežbo v domu starejših občanov, in je tu zelo zadovoljna.

Za dobro voljo je poskrbel harmonikar Tone Fink, na levi slavljenčin zet Ladislav Jaki.

Slavljenka Jožefa je vesela, da jo razveseljujejo štirje vnuki in že tudi šest pravnukov. Njen rod se nadaljuje in ponosna je nanj.

Ob koncu so se zbrani, ki so stoletnici v čast skupaj z njo zapeli še marsikatero lepo slovensko pesem, posladkali s torto, ki so jo spekli v domski kuhinji. Jožefini bližnji pa so torto z napisom Hvala za vse! poklonili njenemu oddelku, tako da si bodo 2. avgusta po zaslugi stoletnice zapomnili še tudi drugi stanovalci doma.

‹ nazaj