FOTO: Ognjeni zublji zajeli lesen vikend

2.8.2024 | 13:00 | Foto: Gasilski center PGD Stična

Včeraj nekaj po 17.30 je na Dolenjskem zagorelo v lesenem objektu, z ognjenimi zublji pa so se borili gasilci dveh prostovoljnih gasilskih društev.

Gasilci PGD Stična in PGD Muljava so požar v notranjosti objekta pogasili in pregledali objekt s termo kamero. Na lokaciji je bila prisotna tudi policija, so po intervenciji zapisali na straneh Gasilskega centra PGD Stična, kjer so objavili tudi nekaj fotografij.



Ob tem so še dodali, da so s hitrim posredovanjem preprečili večjo škodo.

