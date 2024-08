kronika

Ustavili so jo še tretjič v nekaj urah; z 2,6 promila alkohola v treznilnico

2.8.2024 | 12:00 | M. K.

Policisti PP Črnomelj so včeraj okoli 10. ure v Črnomlju kontrolirali voznico osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da gre za 62-letno kršiteljico, kateri so zaradi vožnje pod vplivom alkohola že dan prej (o tem smo poročali, da je namreč v enem večeru pijana povzročila prometno nesrečo, pa so jo kmalu zatem spet zalotili za volanom) odvzeli tako vozniško dovoljenje kot avto in ji prepovedali nadaljnjo vožnjo. Tudi tokrat so ji odredili preizkus alkoholiziranosti in strokovni pregled, ki ga je odklonila. Avtomobil so ji zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Z 2,6 promila alkohola v treznilnico

Policisti PP Novo mesto so nekaj po 12. uri zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Seat leon in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 65-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,23 miligrama alkohola, so odpeljali v prostore za pridržanje in mu odvzeli vozniško dovoljenje. Zaradi kršitve bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

Včeraj med 14. in 17.30 uro so v naselju Novi Grad na območju PP Sevnica neznanci skozi balkonska vrata vlomili v stanovanjsko hišo in ukradli mizo, klopi, kosilnico, tri motorne žage in več kosov baterijskega ročnega orodja. Policisti so opravili ogled, zavarovali najdene sledi in nadaljujejo preiskavo.

V Semiču je med 26. 7. in 30. 7. nekdo vlomil v počitniško hišo in odnesel več električnih podaljškov in posodo z gorivom. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 100 evrov.

Vsiljivo beračenje prepovedano

Policiste PP Novo mesto so včeraj okoli 17. ure obvestili o motečem beračenju pred zdravstveno ustanovo v Novem mestu. Tam so izsledili žensko, s katero je bilo več otrok. Ugotovili so identiteto 25-letne kršiteljice iz Dobruške vasi in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Če bodo ugotovili, da so beračili na vsiljiv ali žaljiv način, ji bodo izdali plačilni nalog.

Zakon o varstvu javnega reda in miru namreč opredeljuje beračenje na javnem kraju kot prekršek, če je storjeno na vsiljiv ali žaljiv način, predvidena je globa v višini 41,73 evra, pojasnjujejo na PU Novo mesto.

Kuril odpadke

Metliški policisti so bili nekaj pred 21. uro obveščeni o zadimljenju in smradu na območju Hrasta pri Jugorju. Ugotovili so, da je 55-letni kršitelj zakuril dotrajano pohištvo. Zaradi kršitve določil Uredbe o odpadkih bodo policisti zoper njega podali predlog drugemu pristojnemu prekrškovnemu organu.

Našli lastnico konj

Občan je policiste PP Šentjernej obvestil, da se na njegovem travniku v Tomažji vasi pasejo trije neznani konji. Policisti PP Šentjernej so o okoliščinah seznanili pristojno inšpektorico Urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Identificirali so 28-letno lastnico konj iz Dobruške vasi in jo pozvali, da konje odpelje, kar je tudi storila. Na inšpekcijsko službo bodo podali poročilo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Slovenska vas, Kapele, Jereslavec, Jesenice, Velika Dolina, Brezje pri Veliki Dolini) včeraj prijeli 36 državljanov Sirije, 27 Afganistana, 16 Egipta, pet Mongolije, štiri Rusije, dva državljana Alžirije, Maroka in Mjanmara ter po enega državljana Somalije, Senegala, Bangladeša, Turčije in Irana. Na območju PP Črnomelj (Marindol, Preloka) so prijeli 16 državljanov Maroka in tri iz Palestine in na območju PP Metlika (Drašiči) šest državljanov Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 87. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 251 klicev. Obravnavali so sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi kurjenja v naravnem okolju, požara, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

