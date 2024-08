kronika

Izgubil balo sena; z dvema promiloma so jo ustavili dvakrat

1.8.2024 | 11:30 | M. K.

Policiste PP Krško so sinoči nekaj pred 21. uro obvestili, da je v Krškem s traktorja na cesto padla bala sena, voznik pa je nadaljeval z vožnjo. Policisti so takoj zavarovali območje in zaprli cesto. Na Vidmu so 29-letnega voznika traktorja, na katerem so bile spredaj in zadaj nameščene vilice, izsledili in ustavili ter med razgovorom ugotovili, da sploh ni zaznal, da je med vožnjo izgubil balo. Oviro na cesti je odstranil, zaradi kršitev cestno prometnih predpisov pa so mu izdali plačilni nalog.

Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da morajo biti tovor in naprave, ki so namenjene za prevoz, nalaganje, razlaganje ali pritrditev tovora na in v vozilu naložene in pritrjene oziroma pokrite tako, da ne predstavljajo nevarnosti ali ovire za druge udeležence cestnega prometa, ne povzročajo škode na cesti in objektih, ne onesnažujejo okolja, ne zmanjšujejo stabilnosti vozila, ne povzročajo več hrupa, kot je dovoljeno, ne zmanjšujejo preglednosti vozniku in se ne razsipajo ali padajo z vozila, ob tem pojasnjujejo na PU Novo mesto.

Pila, trčila, pobegnila. Pa spet vozila

Sinoči okoli 19. ure se je zgodila prometna nesreča na parkirnem prostoru pred gostinskim lokalom v Semiču, kjer je voznik trčil v parkirano vozilo in pobegnil s kraja. Na podlagi opisa so črnomaljski policisti 62-letno povzročiteljico nesreče izsledili in ji zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Tega je odklonila, zato so ji odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Prepovedi ni upoštevala, saj so jo okoli 20.30 ponovno kontrolirali in ji odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imela 0,92 miligrama alkohola (1,9 g/kg). Subaru forester so ji zasegli, zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog in uvedli prekrškovni postopek. Za omenjene kršitve je določena denarna kazen v višini 4.020 evrov, vozniku motornega vozila se izrečejo tudi kazenske točke, zaradi katerih preneha veljavnost vozniškega dovoljenja.

Mladoletniku zasegli moped

Šentjernejski policisti so v Šentjerneju nekaj po 15. uri ustavili voznika mopeda. Med postopkom so ugotovili, da mladoletnik iz okolice Šentjerneja nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Moped so mu zasegli in zaradi kršitve na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V Gazicah našli ukradeno mizo in stole

Nekaj pred 22. uro so neznanci na Cesti krških žrtev v Krškem s terase trgovskega centra ukradli mizo in več stolov. Policisti so storilce takoj začeli iskati. Na podlagi zbranih informacij so v naselju Gazice pri osumljencih našli ukradene predmete. Mizo in stole so zasegli in jih vrnili oškodovancu. Zoper osumljence bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlomili v dva avta

Včeraj med 6.30 in 14. uro je na parkirnem prostoru na Ragovski ulici v Novem mestu neznanec skozi vrata vlomil v avtomobil. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Tudi na parkirnem prostoru na Otočcu so med 9. in 23. uro vlomili v osebni avtomobil in izmaknili denarnico z denarjem. Z vlomom in tatvino ima lastnik za okoli 600 evrov škode.

Posredovali zaradi kurjenja in zadimljenja

Nekaj po 20. uri so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o kurjenju in zadimljenju na območju naselja Pot v gaj v Novem mestu. Na kraju so izsledili 41-letnega kršitelja, ki je povzročil zadimljenje. Gasilci so požar omejili in pogasili, policisti pa bodo zoper kršitelja podali predlog za uvedbo postopka o prekršku pristojnemu prekrškovnemu organu.

Prehitri na avtocesti

Okoli 12. ure so policisti v Mokricah kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Mazda, nemških registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 192 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 62 km/h. 34-letnemu državljanu Grčije so izrekli globo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Slovenska vas, Loče, Kapele, Rakovec, Brežice, Nova vas pri Mokricah, Rajec, Podgračeno) včeraj prijeli 60 državljanov Afganistana, 47 Sirije, 17 Turčije, deset Bangladeša, šest Pakistana, štiri Maroka, dva državljana Iraka in Šrilanke ter državljana Nepala. Na območju PP Črnomelj (Tribuče) so prijeli štiri državljane Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 84. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 227 klicev. Obravnavali so sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj vlomov in tatvin ter posredovali zaradi kurjenja v naravnem okolju, požara, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

