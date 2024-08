gospodarstvo

Kanižarica postala pomembno gospodarsko središče

2.8.2024 | 08:30 | M. K.

Črnomelj - Pred nedavnim smo poročali o uspešnem črpanju evropskih in državnih sredstev, ki so jih v črnomaljski občini namenili za razvoj na različnih področjih. Na občini pa so posebej zbrali tudi podatke o uspešno pridobljenih sredstvih na področju gospodarstva.

Foto: Občina Črnomelj

Občina Črnomelj na področju gospodarstva v zadnjih petih letih uspešno črpala več kot 1,3 milijona evrov državnih in evropskih sredstev v okviru obnove ekonomsko-poslovne infrastrukture v TRIS Kanižarica. Uspešno je prijavila dva projekta, in sicer Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC TRIS Kanižarica - 2. del, in Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC TRIS Kanižarica - 3. del. Projekta sta skupaj vredna 2.024.726 evrov, s strani države in Evropske unije so pridobili 1.348.336 evrov, Občina Črnomelj pa je prispevala 676.390 evrov.

V TRIS Kanižarica med drugim deluje podjetje Lanea Engineering in direktor Aleš Količ pravi: »Naše sodelovanje z občino je izjemno pozitivno in konstruktivno. Občina je pokazala visoko stopnjo angažiranosti in podpore, kar je ključnega pomena za uspešen razvoj industrijsko-poslovne cone TRIS Kanižarica. Njihovo hitro odzivanje na naše potrebe in odprtost za dialog sta bistveno pripomogla k našemu uspehu. Razvoj v TRIS Kanižarica poteka zelo obetavno. Smo priča nenehnemu napredku in izboljšavam infrastrukture, kar ustvarja privlačno okolje za podjetja. Povečana investicijska dejavnost in prihod novih podjetij dokazujeta, da je Kanižarica postala pomembno gospodarsko središče v regiji.«

