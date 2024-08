kronika

Neurje: pri nas nekaj toče, na srečo nič hujšega

2.8.2024 | 07:00 | M. K.

Nevihte z močnimi krajevnimi nalivi so v četrtek zvečer in v noči na danes povzročale težave v več krajih po Sloveniji. Zalitih je bilo več objektov, močan veter je predvsem na Primorskem podiral drevesa in za dobro uro prekinil promet v koprskem pristanišču.

V naši regiji je sicer ponekod padala toča, a o hujših posledicah vsaj zaenkrat ne poročajo. Po podatkih republiškega centra za obveščanje so nevihte, ki so se pomaknile nad zahodno in severno Slovenijo, z močnim deževjem in vetrom prizadele predvsem območja občin Radeče, Koper, Gorenja vas - Poljana, Grosuplje (na območju med Grosupljem in Ivančno Gorico ter v okolici Trebnjega in Mokronoga), Kočevje, Ljubljana, Velike Lašče, Ajdovščina, Divača, Komen, Videm, Črna na Koroškem, Dravograd in Radlje ob Dravi.

Toča v Dolgi vasi pri Kočevju (obe fotografiji: Neurje.si)

Konec tedna v znamenju ploh in neviht

Danes bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo s plohami in nevihtami. Za danes popoldne je izdano rumeno vremensko opozorilo.

Ponoči bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. Po kotlinah bo zjutraj možna kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na severozahodu okoli 13 °C.

Jutri dopoldne se bo zopet pooblačilo, od severa se bodo začele širiti posamezne plohe in nevihte. Zvečer bodo padavine ponehale, začelo se bo jasniti. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem okoli 32 °C.

V nedeljo bo sprva sončno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. V ponedeljek bo delno jasno še bo nastala kakšna ploha ali nevihta.

Zagorel motor

Včeraj ob 14.56 je na Cesti svobode v Brežicah zagorelo v motorju osebnega vozila. Požar so pogasili gasilci PGD Brežice in Brežice okolica.

Sršenje gnezdo

Ob 19.40 so na Obrežju, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo s stanovanjskega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 3 R.O.UL. 21 OKT.20.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILJE VRH, izvod 1. MIZARSTVO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN SV. VID, izvod 4. PROTI BIRČNI VASI;

- od 8:00 do 14:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŠKA GORA, TP GOR. POLJE, TP LOŠKA VAS, TP GABRJE PRI SOTESKI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTRAVBERK, TP VEŠČE, TP GRČEVJE 1978, TP NOVA GORA - GRČEVJE, TP KOTI - GRČEVJE, TP GOR.VRH - GRČEVJE, TP VRH PRI PAHI 1995, TP SREDNJE GRČEVJE, TP LAPORE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 8:00 in 12:00 uro prekinjena dobava električne energije na območju TP Trebelno, nizkonapetostno omrežje – Zabukovje.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Dovško, nizkonapetostno omrežje – ob cesti smer Senovo med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Orlska gora, nizkonapetostno omrežje – Malešič med 8. in 14. uro in na območju TP Sevnica žaga med 8. in 14. uro.

