Zasegli so ji že četrti avto; za volanom 16-letnik, na enem mopedu pa trije brez čelad

31.7.2024 | 12:40 | M. K.

Metliški policisti so včeraj na območju Bereče vasi zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznico osebnega avtomobila Citroen xara, danes poročajo s PU Novo mesto. Med postopkom so ugotovili, da gre 57-letno večkratno kršiteljico cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. V avtomobilu je prevažala otroke, ki niso bili zavarovani z ustreznim zadrževalnim sistemom, vozila je neregistriran avtomobil, odklonila je tudi opravljanje preizkusa alkoholiziranosti. Avtomobil so ji zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o voznikih in Zakona o motornih vozilih za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 2.040 evrov. V zadnjih dveh mesecih so 57-letnici zaradi hujših kršitev cestno prometnih predpisov zasegli že četrto vozilo. V vseh primerih so o kršitvah z obdolžilnimi predlogi seznanili sodišče.

S PU Novo mesto sicer danes poročajo še o več včerajšnjih zasegih vozil.

Policisti PP Brežice so tako nekaj po 12. uri na Trubarjevi ulici v Brežicah kontrolirali mopedista, ki je prevažal še dve osebi, na mopedu pa ni bilo nameščene registrske tablice. Voznik in potniki med vožnjo niso uporabljali varnostnih čelad. Med postopkom so še ugotovili, da 18-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran in nezavarovan moped, pri sebi pa ni imel osebnega dokumenta. Moped so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Za omenjene kršitve določila Zakona o voznikih, Zakona o motornih vozilih, Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu in Zakona o osebni izkaznici določajo globo v višini 2.390 evrov.

Nekaj po 21. uri so policisti PP Metlika med kontrolo prometa v naselju Dole zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Ford focus. Ugotovili so, da je za volanom 16-letnik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem je bila nameščena registrska tablica, ki pripada drugemu vozilu. Avtomobil so zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Policisti PP Krško so nekaj pred 22. uro med kontrolo prometa v Malem Podlogu ustavljali voznika osebnega avtomobila Fiat ducato. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo do dvorišča stanovanjske hiše, kjer je ustavil. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, ki ga je odklonil. 49-letnemu kršitelju, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so avtomobil zasegli, mu zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o voznikih za kršitve določajo globo v višini 2.200 evrov.

V minuli noči pa so sevniški policisti med kontrolo prometa v Sevnici ustavili voznika osebnega avtomobila Renault megane. 30-letnik je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avtomobil zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

