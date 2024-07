dolenjska

Darilno kartico Term Krka je lahko unovčila le v celoti

31.7.2024 | 11:30

Prejeli smo odgovor Krkinih Term na vprašanje bralke Jožice iz Novega mesta. Gospa je pred kratkim dobila darilno kartico Term Krka in jo poskušala unovčiti pri vstopu na kopališče v Šmarjeških Toplicah, a je ni mogla po delih, ampak obenem v celotnem znesku, kar se ji ne zdi prav.

Ko jo je namreč želela unovčiti pri vstopu na kopališče v Šmarjeških Toplicah, jo je gospa, ki je prodajala vstopnice, opozorila, da ji bo, če ne unovči celotnega zneska, razlika, kakih 16 evrov, propadla, saj je ne bo mogla koristiti ob naslednjem obisku. Bralko zanima, kako je to mogoče in zakaj. Po njenem mnenju bi morala biti razlika unovčljiva, če ne drugače pa vsaj tisti dan v bazenskem lokalu.

V Termah Krka predvidevajo, da je gospa Jožica želela izkoristiti katero od darilnih kartic iz sistema Selectcard ali vrednostni darilni bon Donum, s katerimi je mogoče uporabljati tudi njihove hotelske in velneške storitve. Med pogoji uporabe, ki so navedeni na ovitku kartice ali na spletni strani, so tudi tale določila: aktivirana darilna kartica je namenjena enkratni uporabi (ni je mogoče unovčiti delno in preostanek vrednosti porabiti za druge storitve Term Krka), dobroimetja na darilni kartici ni mogoče izplačati v gotovini, z darilno kartico je mogoče poravnati celotno ali delno vrednost nakupa. »Gre za splošne pogodbene pogoje, ki jih določa posrednik/prodajalec za sodelovanje s številnimi partnerji, med katerimi so tudi Terme Krka. Imetnik kartice strinjanje s temi pogoji potrdi z uporabo kartice kot plačilnega sredstva. Predvidevamo, da so pogoji uporabe kot taki določeni zaradi omejitev v sistemu prodajalca/posrednika za sledenje porabe po delih in da zato uporablja enotno in preprosto rešitev za vse partnerje,« pravijo v Krkinih Termah in dodajajo, da pa je drugače z njihovimi vrednostnimi darilnimi boni, ki jih gostje oz. kupci kupijo neposredno v Termah Krka in v poslovalnicah Pošte Slovenije. V nasprotju z darilnimi karticami nimajo tovrstnih omejitev – omogočajo večkratno uporabo, vse do porabe celotnega podarjenega zneska (uporaba po delih), in za vse storitve (tudi gostinske). »Z uvedbo digitalne oblike darilnega bona Term Krka konec letošnjega aprila pa smo možnost nakupa še bolj poenostavili in približali kupcem. Predvidevamo, da bo to v prihodnje najpogosteje uporabljena nakupna pot do daril z vsebino Term Krka,« še dodajajo.

