Loka bo dobila novo podobo

31.7.2024 | 19:40 | I. V.

Novo mesto - Urbani park Loka se imenuje projekt zelene infrastrukture, v katerem namerava Mestna občina Novo mesto celovito prenoviti dosedanji Športni park Loka na območju med Julijinim in Šmihelskim mostom.

Športni park Loka bo kmalu spremenil svojo podobo. (Foto: I. Vidmar)

Športni park Loka je športni objekt, ki je v prvih povojnih letih ponudil zatočišče skoraj vsemu novomeškemu športu. Učitelj telovadbe Jože Glonar je tam ob pomoči dijakov leta 1953 zgradil nov stadion z atletsko stezo, ki praktično nespremenjena še danes za silo služi svojemu namenu. Tu so se igrale ligaške rokometne tekme in na igrišču iz ugaskov tekme prve jugoslovanske odbojkarske lige, v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so na asfaltnem igrišču na Loki igrali tudi nekateri najboljši jugoslovanski košarkarji, med drugim se je tam z domačim klubom pomerila Olimpija, takrat eno najboljših jugoslovanskih košarkarskih moštev. Športni park je bil v teh sedemdesetih letih sicer sem ter tja obnovljen, vendar celovite prenove še ni doživel. Zdaj jo očitno bo.

Športni park Loka več kot sedemdeset let, odkar je Glonar s svojimi dijaki tam zgradil stadion, čaka na temeljito prenovo – Vsebine ostajajo bolj ali manj iste

