družabno

Prisrčno snidenje

31.7.2024 | 14:00 | Lidija Markelj

Predsednik šmarješkega vinogradniškega društva Sandi Durič (na fotografiji desno) je vsestransko dejaven, znan pa tudi kot zelo družaben mož. Nedavno se je v Beli Cerkvi ob šmarješkem občinskem prazniku razveselil srečanja z Robertom Yebuahom iz Novega mesta, očetom znanih dvojčic Leticie Slapnik Yebuah in Irene Yebuah Tiran. Slednja je bila letos imenovana za častno občanko občine Šmarješke Toplice, slavnostne seje pa sta se takrat seveda udeležila tudi njena oče in mama, Robert Yebuah in Vida Zupančič Yebuah. Sandija in Roberta prijateljstvo druži že pol stoletja in Sandi se spominja, da je takrat enoletnima dvojčicama pomagal pri čofotanju na šmarješkem bazenu, kamor so ju starši vozili na kopanje. Zdaj se z Yebuahi srečujejo le še na prireditvah in ob katerih drugih dogodkih, z Robertom pa še posebej rada poklepetata.

