dolenjska

Do srede odprto glasovanje za predloge participativnega proračuna

30.7.2024 | 10:00 | M. K.

Novo mesto - Do vključno srede, 31. julija, poteka glasovanje o predlogih za participativni proračun Mestne občine Novo mesto. Občani lahko v zaključku večtedenskega glasovanja svoj glas še vedno namenijo najljubšemu izmed 44 izbranih projektov, ki so ustrezali predhodno predstavljenim merilom. Glasovanje poteka na spletni strani www.idejezanovomesto.si, svoj glas pa lahko občani oddajo tudi v sprejemni pisarni občine na Seidlovi cesti 1 (še v sredo med 15. in 17. uro).

Med 44 projekti za glasovanje, ki predstavljajo izbor strokovne komisije izmed prejetih 160 predlogov občanov, so tako infrastrukturni projekti kot vsebinski projekti. Ocenjene vrednosti posameznih projektov so od 3 tisoč evrov do 15 tisoč evrov, Mestna občina Novo mesto pa bo v prvi izvedbi participativnega proračuna za uresničitev izbranih projektov namenila 100 tisoč evrov v letih 2024 in 2025, pri čemer bodo, kot napovedujejo na rotovžu, sredstva enakovredno razdeljena med območji mestnih in primestnih krajevnih skupnosti.

