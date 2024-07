družabno

Danijelin rojstni dan

30.7.2024 | 09:10 | Renata Mikec

Priljubljena hrvaška pevka Danijela Martinović je nedavno praznovala 53. rojstni dan. Pravi, da so ji bili v življenju vedno pomembni trenutki, ki jemljejo dih, in ljudje, ki so ji v oporo tudi takrat, ko ji ne gre najbolje. Eden teh je zagotovo Jure Tomić, sloviti chef brežiškega Debeluha, kjer se Danijela, kadar le ima priložnost, vedno rada ustavi. Jure je na njenem praznovanju, na katerem so se zbrali družina in prijatelji, poskrbel, da so uživali tudi v kulinaričnih dobrotah.

‹ nazaj