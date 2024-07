dolenjska

Bazen vse bolj v zavesti Novomeščanov

29.7.2024 | 17:00 | I. Vidmar

Novo mesto - Čez dober mesec bo minilo eno leto od odprtja novomeškega mestnega plavalnega bazena na Zaloški cesti, ki je trenutno zaradi letnega remonta zaprt. V tem času se je desetletja težko pričakovan športni objekt že usidral v zavest meščanov, ki ga nekateri tudi s pridom uporabljajo.

Novomeški bazen je trenutno zaprt zaradi letnega remonta, pred katerim je treba iz njega izčrpati vso vodo. (Foto: I. Vidmar)

Ob odprtju je predsednik Plavalne zveze Slovenije dr. Boro Štrumbelj v govoru predvidel, da morda bazen na začetku ne bo poln, saj plavalna kultura ne pride čez noč, a da izkušnje iz Nove Gorice kažejo, da bo novi bazen po enem letu lahko že deloval s polnim urnikom. To se je v Novem mestu zgodilo že precej prej. Vseeno so ure, ko ima vsak plavalec na voljo svojo progo in je katera še prazna, a so tudi ure, ko so vse proge polno zasedene z več plavalci.

Aleš Makovac, direktor Zavoda Novo mesto, ki upravlja bazenski kompleks, na vprašanje, kako so Novomeščani sprejeli bazen, pravi, da nekateri z navdušenjem, drugi pa s precejšnjo mero previdnosti: »Vsi, ki so to želeli, so bazen lahko spoznali in ugotovili, da je na voljo vsem tipom uporabnikov. Nekateri so ga takoj sprejeli za svojega in ga redno uporabljajo, tisti bolj zadržani bodo potrebovali še kakšno vzpodbudo.«

Po enem letu delovanja prišel čas za prvi letni remont novomeškega plavalnega bazena – Med obiskovalci tudi klubi, društva, vrtci, šole in podjetja – 255 jih ima letno vstopnico – Jeseni promocijske akcije

