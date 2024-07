dolenjska

Rihtaršič v Šentjernej, Meglen v Črnomelj…

28.7.2024 | 17:45 | L. Markelj, foto: L. M., DU Mirna Peč

Mirna Peč, Novo mesto - Poročali smo že o letošnjih spremembah in premestitvah duhovnikov in redovnikov, do katerih prihaja v šestih slovenskih (nad)škofijah. Tudi v novomeški škofiji jih je nekaj.

Današnje nedeljske maše so bile zato marsikje še posebej slovesne in ganljive, saj so se dolgoletni župniki in kaplani marsikje poslovili – glavnina sprememb namreč stopi v veljavo 1. avgusta.

Mirnopeški župan Andrej Kastelic je dolgoletnemu župniku g. Janezu Rihtaršiču poklonil umetniško sliko mirnopeške doline s farno cerkvijo sv. Kancijana.

Iz Župnije Mirna Peč se po 21 letih župnikovanja poslavlja g. Janez Rihtaršič, ki je letos tudi srebrnomašnik, slavi pa tudi okroglo obletnico, 50 let. Po toliko letih taka sprememba gotovo ni enostavna ne za farane ne zanj, a sprejema jo kot Božjo voljo.

Župljani so se danes od njega ganljivo poslovili pri obeh sv. mašah ter se mu zahvalili za vse dobro, za vse molitve in razumevanje. Župniku je zjutraj spregovoril tudi prvi mož mirnopeške občine Andrej Kastelic in mu izročil darilo – eno od umetnikih del, ki je nastalo v okviru slikarskega extempora Pokrajinske zveze upokojencev Dolenjske in Bele krajine.

Zahvalili so se mu tudi pevci, župnika pa so domačini presenetili tudi s torto velikanko, s katero so se po maši verniki posladkali pred cerkvijo sv. Kancijana ter s »svojim« dolgoletnim župnikom, ki odhaja v Župnijo Šentjernej, še radi poklepetali in se poslovili. V mirnopeško župnijo prihaja novi župnik g. Blaž Franko.

Slovesno in ganljivo tudi v Šmihelu



Šmihelski župnik g. Štefan Hosta (na levi) se je za dobro delo v župniji zahvalil odhajajočima kaplanu g. Janezu Meglenu in mag. s. Damjani Tramte.

Prisrčnega slovesa pa je bil danes v Župniji Novo mesto – Šmihel deležen tudi g. Janez Meglen, ki je bil tu kaplan dve leti. To res ni zelo dolgo obdobje, a vendar je v tem času spletel lepe vezi z mladimi in starejšimi. Poučeval je verouk, deloval s skavti, skrbel za duhovno oskrbo stanovalcev Doma starejših občanov Novo mesto itd.

Pri maši, ki jo je obogatilo ubrano petje župnijskega pevskega zbora sv. Mihaela, se je Meglenu za dobro pastoralno in katehetsko delo, sobivanje in sodelovanje z vsemi zahvalil šmihelski župnik g. Štefan Hosta, sledili so ministranti, ter Nataša Hrovat v imenu Župnijskega pastoralnega sveta.

Janez Meglen, ki je dejal, da je hvaležen za bogati dve leti duhovništva v tej fari, je po maši vsakemu verniku stisnil roko in poklepetal, zbrani pa so se še radi zadržali pred cerkvijo ob raznih dobrotah. G. Meglen odhaja za kaplana v Župnijo Črnomelj, v šmihelsko župnijo pa od drugega tedna naprej prihaja duhovnik pomočnik msgr. mag. Igor Luzar

Prisrčni stiski rok vernikov, zahvale in želje za vse dobro še naprej s. Damjani Tramte.

Iz Šmihela v teh dneh odhaja tudi mag. s. Damjana Tramte iz skupnosti sester salezijank Novo mesto Šmihel. Tu je delovala šest let in bila nepogrešljiva pri mnogih dejavnostih: novomeškem oratoriju, Katehetski pastoralni šoli, pastorali mladih itd. Kot je ganjena dejala ob zahvali in šopku cvetja, ki ji ga je izročil župnik g. Štefan Hosta, ji je bilo med Novomeščani lepo in odhaja s težkim srcem, a bogatejša z mnogimi novimi srečanji, spoznanji, doživetji…

Z Dolenjsko bo ostala povezana za vedno, je povedala. S. Damjana Tramte je premeščena na Bled.

