dolenjska

Parkirna mesta premajhna, kot da imamo še fičke!

28.7.2024 | 15:00

Novo mesto - Krajanka iz okolice Novega mesta je v rubriki Halo, tukaj je bralec nedavno opozorila na premajhna parkirna mesta v dolenjski prestolnici pod Kapitljem.

Parkirišča pod Kapitljem se mnogim zdijo premajhna in preozka, Mestni občini Novo mesto pač ne. (Foto: L. M.)

»Zadnjič je bilo spet skoraj nemogoče parkirati – parkirna mesta so zarisana preozko, čudno so označena, in res je stiska, da je skoraj nemogoče parkirati, kaj šele pravilno! Če že plačamo parkirišče, mora biti to vsaj zadosti veliko. Nekoč so tako ozka parkirišča morda zadostovala, ko smo imeli fičke in katrce, danes pa so novejši avtomobili vse večji in širši. Naj zbrišejo sedanje razporeditve in parkirna mesta na novo zarišejo in naj jim ne bo škoda žrtvovati nekaj mest. Saj že tako parkirnino dosti drago zaračunavajo,« meni klicateljica, ki pove, da se trudi parkirati pod APT, kjer je vseeno boljše. »Sicer pa se naj ne čudijo mestni možje, če bo mesto vse bolj prazno,« še dodaja gospa.

Na Mestni občini Novo mesto so na to pripombo odgovorili takole: »Območje pod Kapitljem je prostorsko zelo omejeno, parkirna mesta so tu zarisana v skladu z zakoni in normativi, takšen zaris pa omogoča najboljši izkoristek razpoložljivega prostora s čim več parkirnimi mesti v mestnem jedru.«

L. Markelj

