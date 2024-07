družabno

Anica in njeni štrukeljčki

28.7.2024 | 13:30 | Lidija Markelj

Anica Škedelj iz Gorenjega Gradišča je neutrudna članica Društva kmetic Šentjernej. Menda ni prireditve v šentjernejski občini, na kateri ne bi bilo njenih dobrot. Nepogrešljiva je tudi na tekmovanjih in razstavah v peki kruha, šarkljev, pit, potic in podobnih specialitet izpod njenih rok, zato doma verjetno komaj še najde prostor za prejeta priznanja. Čeprav vedno rada pripravlja kaj novega in se rada uči, pa so njena velika ljubezen znameniti šentjernejski štrukeljčki, po katerih je znana daleč naokoli. Ker jih vsi obožujejo, jih vselej zelo hitro zmanjka.

