FOTO: Trčila avtomobila, poškodovani dve osebi

27.7.2024 | 18:15 | L. M.

Danes zjutraj ob 6.18 sta v Sevnici trčili osebni vozili. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, preprečili iztekanje motornih tekočin, nudili pomoč avto vleki in očistili vozišče. Reševalci Nujne medicinske pomoči Sevnica so poškodovani osebi na kraju oskrbeli.

V Sevnici sta danes trčili dve vozili. (Foto: PGD Sevnica)

Ogenj ušel nadzoru, gorela trava in grmičevje

Danes ob 10.32 je na Stari cesti v Semiču pri kurjenju odpadnega lesa ogenj ušel nadzoru in zajel okoli 30 kvadratnih metrov suhe trave in grmičevja. Požar so začeli gasiti domači, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Semič in Stranska vas.

Počila vodovodna cev, gasilci črpali vodo

Dobrniški gasilci so bili na delu v domačem kulturnem domu. (Foto: PGD Dobrnič)

Ob 13.22 je v naselju Dobrnič v občini Trebnje v Kulturnem domu Dobrnič počila vodovodna cev. Gasilci PGD Dobrnič so iz kletnega prostora izčrpali vodo in očistili prostor.

Kadilo se je iz kombiniranega vozila

Ob 14.26 se je v naselju Lokve v občini Črnomelj iz tovornega dela zaklenjenega kombiniranega vozila kadilo. Gasilci PGD Črnomelj so s tehničnim posegom odprli vozilo ter pogasili tleče oglje, razno orodje in opremo v vozilu.

