Delovno mesto tudi prtljažnik

27.7.2024 | 11:20 | Renata Mikec

Foto: Tanja Jarkovič

Fotografi se včasih znajdejo na čudnih krajih. Plezajo na drevesa, mize, si drznejo v višine in globine samo zato, da bi dobili najboljši posnetek. Fotografirati tekače in kolesarje na različnih tekmovanjih je prav zaradi njihovega stalnega premikanja zanimiv izziv vsakemu fotografu. Nedavno je bil v tej zahtevni vlogi tudi znani posavski fotograf Boštjan Colarič iz Brestanice. V vlogi uradnega fotografa je skrbel za pomembne trenutke tekačev in kolesarjev na prireditvi skupine Gen. Pred OŠ Leskovec ga je, varno nameščenega v prtljažniku avtomobila, v objektiv ujela Tanja Jarkovič, sicer vodja službe za komuniciranje v podjetju Gen energija. »To je za fotografa v tem primeru najboljša lokacija, saj sem v tem položaju lahko ves čas pred skupino tekačev oziroma kolesarjev ali ob njej. Vendar mora biti za volanom izkušen voznik. Jaz sem to vlogo prepustil sodelavki Maji Preranović, ki se zaveda, da v takšnem položaju ne sme ne zavirati ne sunkovito speljevati. Medtem pa sem jaz z nogami oprt v prtljažni rob, da se ne bi zgodilo kaj nepredvidenega,« nam je povedal zgovorni in vsestranski Boštjan.

