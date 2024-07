družabno

Uroš tudi krvodajalec

25.7.2024 | 09:20 | Lidija Markelj

Šentjernejčanu Urošu Videtu, ki je že vrsto let nepogrešljiv tehnik v Kulturnem centru Primoža Trubarja in vestno skrbi, da različne prireditve potekajo tako, kot je treba, je blizu tudi glasba. Pred leti, ko je bil Radio Krka na vrhuncu poslušanosti, je bil tudi radijski tonski tehnik. Je trobentač in po potrebi ga najdemo še kje, kjer je doma glasba. Je pa tudi zelo družbeno odgovoren človek, saj se redno udeležuje krvodajalskih akcij v domačem kraju. Zaveda se, da je takšna pomoč sočloveku neprecenljiva, ponosen pa je, da je lahko tako tudi solidaren.

