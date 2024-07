kronika

Voznik, ki ga je na AC zbil tovornjak, v smrtni nevarnosti

24.7.2024 | 10:40 | M. K.

O včerajšnji popoldanski hudi prometni nesreči na avtocesti pri Krški vasi iz smeri Obrežja proti Ljubljani, kjer je voznik tovornega vozila trčil v voznika, ki se je na odstavnem pasu nahajal ob svojem vozilu, smo s fotografijami že poročali. S PU Novo mesto dodajajo nekaj podrobnosti.

Policisti so ugotovili, da je 36-letni voznik osebnega avtomobila Audi A6 iz Srbije vozilo ustavil na odstavnem pasu in prižgal varnostne utripalke. Ko je vstopal v vozilo, je v isti smeri po desnem voznem pasu pripeljal 64-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom slovenskih registrskih oznak. Zaradi vožnje preblizu desnemu robu voznega pasu je trčil v 36-letnika, ki se je nahajal ob odprtih vratih avtomobila. Hudo poškodovan je obležal pred vozilom. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, od kjer so nam sporočili, da je zaradi hudih poškodb njegovo življenje ogroženo.

Včerajšnja huda nesreča na AC (Foto: arhiv; PGE Krško)

O nesreči sta bili obveščeni preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Policisti vse okoliščine nesreče še preiskujejo. Zoper 64-letnega voznika bodo na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Zelo podobna nesreča se je na avtocesti, kot smo poročali, zgodila tudi minuli petek. Takrat je 64-letni voznik osebnega avtomobila znamke BMW avstrijskih registrskih oznak zaradi okvare avtomobil ustavil na pasu za počasna vozila. Na vozilu so bile prižgane varnostne utripalke, ovira je bila označena z varnostnim trikotnikom, voznik iz Bosne in Hercegovine pa se je nahajal pred vozilom. V isti smeri je pripeljal voznik tovornega vozila s priklopnikom bosanskih registrskih oznak. 38-letni voznik je po ugotovitvah policistov brez zaviranja trčil v zadnji del avtomobila in ga več metrov potiskal pred seboj ob varnostni ograji. Ob trku je 64-letnika odbilo preko ograjo, kjer je obležal hudo poškodovan.

Na PU zato danes ponovno dajejo naslednja navodila: ''V primeru prometne nesreče na avtocesti je kraj prometne nesreče potrebno označiti oziroma zavarovati, pri tem pa moramo ravnati izjemno previdno. Prižgemo varnostne utripalke in postavimo varnostni trikotnik. Voznik in potniki naj si nadenejo odsevne brezrokavnike, ves čas naj bodo pozorni na lastno varnost in se čimprej umaknejo za varnostno ograjo. O nesreči naj takoj obvestijo policiste na interventno številko 113 in počakajo na prihod interventnih služb.

Zaradi čedalje gostejšega prometa na avtocestah in hitrih cestah se povečujejo možnosti za nastanek prometnih nesreč, ki povzročajo zastoje v prometu, poškodbe ljudi in infrastrukture ter smrtne žrtve. Posledice nesreč so lahko še hujše, če intervencijska vozila ne morejo dostopati do lokacij nesreče. Pravilno razvrščanje ob zastoju na avtocesti je ključnega pomena, saj lahko reši življenje. S pravilno razvrstitvijo vozil omogočimo reševalnim vozilom hitrejši dostop do ponesrečencev in s tem povečamo možnost njihovega preživetja tudi do 40 odstotkov. Ob vsakem zastoju upoštevajte pravilo o razvrščanju vozil:

- Vedno, ko pride do ustavljanja ali zastoja prometa na avtocesti in hitri cesti z dvema li več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer, morajo vozniki med kolonama vozil takoj vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj širok za vožnjo intervencijskih vozil.

- Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na preostalih prometnih pasovih, pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, tudi čez robno črto smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni pas.''

Družinsko nasilje - ne zatiskajte si oči

Policisti PP Krško so bili včeraj dopoldne obveščeni o nasilju v družini v zasebnem prostoru v okolici Krškega. Nemudoma so se odzvali, zaščitili žrtve, 34-letnega nasilneža obvladali in mu odvzeli prostost. Na kraj so poklicali reševalce in jim nudili pomoč pri prevozu moškega v zdravstveno ustanovo. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 34-letni moški izvajal nasilje nad družinskimi člani, razmetal je notranjost hiše, grozil domačim in jih žalil. Nadaljujejo preiskavo. Na pristojno tožilstvo bodo zoper njega podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

V večernih urah so prejeli klic na pomoč prav tako zaradi nasilja v družini v okolici Krškega, kjer je moški pretepal partnerko. Zoper 37-letnega nasilneža so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in mu preprečili nadaljevanje nasilja, poročajo s PU. Zaščitili so žrtev in storilcu izrekli prepoved približevanja. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o njegovem podaljšanju. Zoper 37-letnika bodo podali kazensko ovadbo zaradi nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe ter surovega ravnanja, saj je nasilje izvajal ob prisotnosti otroka.

Pri obravnavi nasilja policisti pogosto ugotavljajo, da je storilec dalj časa izvajal nasilje nad družinskimi člani, vendar ga v preteklosti niso obravnavali zaradi kaznivih dejanj ali prekrškov z elementi nasilja, saj o nasilju ni nihče spregovoril. Pozivajo ljudi, naj si ne zatiskajo oči, ampak naj nasilje, za katero izvedo ali so mu priča, takoj prijavijo in s tem pomagajo žrtvam. Dostikrat namreč žrtve same ne najdejo moči oziroma poguma, da o nasilju spregovorijo, zato je prav, da to stori kdorkoli, ki za nasilje ve, poziva policija.

Vlomi in tatvine

Na območju Rožnega Dola so ob železniški progi neznanci z drogov potrgali okoli 250 metrov telekomunikacijskega kabla in povzročili za 2.500 evrov škode.

Med 21. 7. in 23. 7. so na območju Tanče Gore neznanci vlomil v tri zidanice. Ukradli so visokotlačni čistilec, lovski nož, prehrambene izdelke in lastnike oškodovali za okoli 800 evrov.

V naselju Brod v Podbočju je nekdo skozi odklenjena vrata vstopil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in odpeljal štedilnik na trda goriva.

Včeraj med 8.30 in 14.30 je v kraju Močvirje na območju PP Šentjernej neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel lovsko puško. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 2.000 evrov.

Okoli 18. ure je na parkirnem prostoru prodajalne na Belokranjski cesti nekdo vlomil v osebni avtomobil in z zadnjega sedeža izmaknil torbico z denarnico, dokumenti in mobilnim telefonom. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za okoli 1.000 evrov.

V Šmihelu v Novem mestu je med 21. 7. in 23. 7. nekdo z vrta ob stanovanjski hiši ukradel vrtnine in poškodoval leseno klop. Lastnico je oškodoval za okoli 1.000 evrov.

Med 3. 7. in 23. 7. je na območju Stražnjega Vrha neznanec vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši in odnesel dva kotla za žganjekuho in dve motorni žagi. Škode je za okoli 2.300 evrov.

V minuli noči je v Krškem nekdo vlomil v prodajalno. Policisti okoliščine še preiskujejo.

Tudi na Novem trgu v Novem mestu je ponoči neznanec skozi vrata vlomil v prodajalno in ukradel denar. Tudi tu policijska preiskava še poteka.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Kapele, Loče, Jereslavec, Brezje pri Veliki Dolini) včeraj prijeli 46 državljanov Sirije, 17 Afganistana, 14 Bangladeša, 11 Pakistana, devet Turčije, štiri državljane Iraka, Indije in Alžirije, tri državljane Sierra Leoneja, dva iz Egipta, državljana Nigerije in Rusije. Na območju PP Črnomlja (Preloka, Vinica) so prijeli pet državljanov Iraka in dva iz Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 86 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 269 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, nesrečo, v kateri se je ena oseba lažje poškodovala, in osem nesreč z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil kršiteljici cestno prometnih predpisov, ki je vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe in nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj