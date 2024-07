kronika

FOTO: Na AC tovornjak v avto na odstavnem pasu; kombi v jarku

24.7.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 17.44 je na avtocestnem odseku Čatež ob Savi - Drnovo, občina Brežice tovorno vozilo trčilo v osebno vozilo na odstavnem pasu. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu in preprečili iztek motornih tekočin. Reševalci NMP Brežice so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Avto, v katerega je trčil tovornjak (Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: PGE Krško)

Ob 11.07 je na cesti pri Pijavškem, občina Krko, kombinirano vozilo zapeljalo s ceste in se na bok prevrnilo v jarek. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj nesreče, nudili prvo pomoč poškodovanemu vozniku, odklopili akumulator in postavili vozilo na kolesa. Reševalci NMP Krško so poškodovanega oskrbeli na kraju nesreče.

Nesreča pri Pijavškem (Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: PGE Krško)

Osje gnezdo

Ob 19.15 so posredovali gasilci PGD Obrežje na Trgu Jožeta Toporišiča v Brežicah, kjer so odstranili osje gnezdo iz poslovnega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 5:00 do 8:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IND. CONA KANIŽARICA 1, TP IND. CONA KANIŽARICA 2, TP IND.CONA KANIŽARICA 3, TP IND.CONA KANIŽARICA 3.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo24:

- od 7:30 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PIONIR-ELEKTRO;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP BUČNA VAS NAD, izvod 9. PROTI SPOMENIKU in TP BRŠLJIN, izvod 7. BLOKI LEVO;

- od 9:30 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠEGOVA;

- od 11:30 do 12:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TISKARNA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 13:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER ŠENTJERNEJ 1970.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico na območju TP Pohanca med 6:00 in 07:00 uro ter med 09:30 in 10:00 uro; na območju TP Artiče jug, Artiče Zadružni dom, Artiče, Dolenja vas pri Artičah, Čela, Ključice, Gornji Obrež, Trebež, Arnova sela, Mrzlak 1, Mrzlak 2 med 7:00 in 10:00 uro; na območju TP Dečna sela trgovina med 10:30 in 11:00 uro ter med 13:00 in 13:30 uro; na območju TP Dečna sela, Silovec, Mali vrh Gmajna, Volčje, Sveti Janez, Okljukova gora, Curnovec, Gruda Globoko, Sromlje, Sromlje vas, Jurovec, Glogov brod vas med 10:30 in 07:00 uro ter med 10:30 in 13:30 uro; na področju Krško z okolico pa na območju TP Kostanjevica ZD med 08:00 in 14:00.

