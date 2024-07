šport

Z vlakom na mednarodni teniški turnir v Brežicah

24.7.2024 | 11:30 | Ajda Vesel

Brežice - Teniški klub Brežice na svojih igriščih med 22. in 28. junijem prvič gosti mednarodni profesionalni ženski teniški turnir pod okriljem kluba Tenis Slovenija in Mednarodne teniške zveze (ITF). V nagradnem skladu tekmovanja je 15 tisoč ameriških dolarjev, za nagrade pa se poteguje tudi 12 Slovenk. Tekmovanje bo imelo na turizem zagotovo pozitiven vpliv, saj je eden največjih potencialov v Brežicah športni turizem.

Mednarodni profesionalni ženski teniški turnir v Brežicah (Foto: A.V.)

Na včerajšnji tiskovni konferenci, na kateri so predstavili turnir ter njegove pozitivne učinke na turizem in lokalno skupnost, so sodelovali podžupan občine Brežice Aleksander Gajski, direktor turnirja Ivan Kostevc, direktor Tenis Slovenija Gregor Krušič, predsednik Teniškega kluba Brežice in pomočnik direktorja turnirja Gregor Vučajnk, direktorica Zavoda za podjetniško turizem in mladino Brežice Katja Čanžar in igralka, Brežičanka Vertsa Yaneva.

Svež veter za brežiški tenis

Podžupan Aleksander Gajski je povedal, da turnir prinaša svež veter za brežiški tenis. Dodal je, da bo mladim nadebudnim talentom “zopet mogoče vžgal neko iskrico upanja in poželjene, da se zopet vržejo z vso močjo in z vso energijo v ta šport.” Je pa za občino Brežice pomembna tudi druga komponenta in sicer promocija občine kot turistične destinacije. Podžupan je izrazil upanje, da bodo igralke kljub natrpanemu urniku našle čas za ogled kakšne znamenitosti in da bodo dobro ime Brežic ponesle v svet ter se še kdaj vrnile v to posavsko občino.

Šport v Brežicah ima velik pomen in je del njihovega vsakdana. Leta 2022 so pridobili naslov Evropsko mesto športa v kategoriji mesto do 25 tisoč prebivalcev. Zato se je Občina Brežice z veseljem odzvala povabilo k sodelovanju pri projektu WTT Brežice. Sodelovanje med občino in TK Brežice je dolgoletno. V letošnjem letu so preko razpisa podprli delovanje tega kluba v znesku skoraj 10 tisoč evrov, pri organizaciji tega turnirja pa so pristavili sponzorska sredstva v višini šest tisoč evrov.

Tiskovna konferenca, na kateri so predstavili mednarodni profesionalni ženski teniški turnir v Brežicah (Foto: A.V.)

“Cilj občine Brežice je omogočiti športno udejstvovanje vsem generacijam in iz tega vidika tudi zagotavljati, oziroma podpirati delovanje, zagotavljati ustrezno športno infrastrukturo,” je povedal podžupan Gajski. Dodal je, da je občina Brežice je sprejela predlog TK Brežice za postavitev nadkritja dveh teniških igrišč in postavitev spremljajočih objektov. “Smo v fazi načrtovanja in verjamem, da bomo v doglednem času poskrbeli za dodatne dobre pogoje in končno omogočili trening skozi vso sezono,” je povedal ter nadaljeval: “Seveda pa se bo občina Brežice tudi prihodnje na splošno potrudila, da bo zagotavljala ustrezno finančno pomoč za delovanje društev, klubov in tudi za izgradno prepotrebne športne infrastrukture.”

Stavijo na športni turizem

Turizem ja paradni konj brežiškega gospodarstva, zato je vsak nov dogodek, še posebej z mednarodno težo, izjemno pomemben za občino, je menila Katja Čanžar iz Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice. “Če smo znani kot zdraviliška destinacija, je ravno šport tisti, ki je najbliže temu sektorju in se z njim tudi najbolje ujame,” je poudarila, “ravno športni turizem je tisti, na katerega največ stavimo.”

Teniški turnirji so letos razporejeni po poteh slovenskih železnic. Slovenske železnice sicer omogočajo vseh tekmovalkam brezplačen prevoz z vlakom, torej neomejeno na vseh turnirjih. Ker so Brežice tudi destinacija, ki imajo Green Destination Platinum certifikat in poudarjajo zeleno mobilnost, gredo s turnirjem z roko v roki.

Navdih dirka Po Sloveniji

Brežice so deveta postaja turnirja po Sloveniji. Gregor Krušič, direktor Tenis Slovenija, je povedal, da so s potekom tekmovanja, ki so ga začeli pripravljati lani poleti, zelo zadovoljni. Poudaril je, da je pomembnejše kot dobro delo in organizacija Tenis Slovenija vložek samega kluba. Zahvalil se je TK Brežice za več kot dobro delo ekipe.

Tenis Slovenija se prilagaja tudi trajnostnim smernicam pri organizaciji turnirjev, tako je v sodelovanju s Slovenskimi železnicami letos prvič uvedel zeleni prevoz igralk. Projekt sicer zdaj teče že četrto leto. Začeli so s tremi, nadaljevali s šestimi, lansko leto jih je bilo enajst, letos pa dvajset.

Za “railway project” (železniški projekt) so se odločili po vzoru kolesarske dirke Po Sloveniji. “Všeč nam je bila ta ideja poti po Sloveniji in spremljanje slovenskih lepot,” je povedal Krušič. Dodal je, da so se pogovarjali z igralkami in igralci tenisa ter dobili povratno informacijo, da bi jim bilo všeč potovati po Sloveniji, spoznavati lepote ter se udeleževati turnirjev, enega za drugim. Slovenske železnice so bile pripravljene sodelovati in tako so zdaj posamezni turnirji razporejeni ob železniških progah po vsej Sloveniji in drug od drugega oddaljeni od 20 do 50 kilometrov.

Letošnji turnirji so se začeli aprila v Kopru. Potujejo po dveh žilah, ena gre po severozahodni Sloveniji na sever Slovenije, po diagonali na jugovzhod Slovenije. Prihodnji turnir bo v Rogaški Slatini, nato pa se bo pot nadaljevala proti Koroški. Druga veja gre iz Kopra proti Ljubljani, v osrednjo Slovenijo čez Litijo in potem v Prekmurje. Ideja je bila všeč tudi Svetovni teniški zvezi, ki je to izpostavila kot unikum in prvi tovrstni projekt na svetu, zato so prejeli nagrado.

Primaren cilj teh turnirjev je omogočiti igro slovenskim igralkam in igralcem tenisa. “Vseh teh 20 turnirjev v Sloveniji, 21 profesionalnih turnirjev organiziramo izključno in samo z glavnim namenom, to so slovenski teniški igralci in igralke,” je povedal Krušič. “Na vsak turnir se prijavi še dodatno okoli 100 igralcev, ki pa se nanj ne morejo uvrstiti.” Za turnir v Brežicah je bilo med 50 in 100 igralci, ki so se še zanimali za udeležbo, vendar so jih zavrnili. Gregor Krušič je dodal, da je očitno interes za projekt z možnostjo brezplačnega potovanja po Sloveniji velik.

Mednarodni profesionalni ženski teniški turnir v Brežicah. (Foto: A.V.)

Predsednik Teniškega kluba Brežice in pomočnik direktorja turnirja Gregor Vučajnk je povedal, da so bile priprave na turnir zahtevne, predvsem je bil največji izziv, kako dobiti ekipo, ki bo pomagala na turnirju, saj imajo v tem času službo ali pa so na dopustu. Ne le na turnirju, njihovo pomoč so potrebovali tudi teden dni prej. ”Rad bi se zahvalil našim članom, ki so sedaj tudi na igriščih, ki trenutno tudi pomagajo,” je dodal. Drugi izziv pa je bila infrastruktura, je poudaril Vučajnk. ”Za tak turnir nimamo primerne infrastrukture, zato smo se morali malo prilagoditi. Nimamo infrastrukture za fizioterapevta, niti za sodnika. WC in tuši so primerni za naše člane, za tak nivo turnirja pa žal niso primerni. V bodoče upam, da bomo šli v investicijo infrastrukture in potem bomo lahko zagotovili tudi takšne turnirje ali celo mogoče večje turnirje,” je povedal predsednik TK Brežice.

Turnir, ki ga gostijo, je stopnička višje za klub. “V zadnjih 40 letih, odkar obstaja klub, je bil največji rang mednarodni turnir člansko prvenstvo moški/ženske z nagradnim skladom 2 do 3 tisoč dolarjev. Vsi turnirji so se zaključili v dveh ali treh dneh, ta pa traja 7 dni, pogoji so čisto drugi, pravila so čisto druga,” je povedal Vučajnk. Na turnirju je stalno prisotnih šest do sedem sodnikov, kar pomeni, da je to povsem drugačen turnir kot katerikoli doslej. “To je za nas velik izziv,” je dejal Vučanjk.

Organizacije je tekla brez težav

Direktor turnirja Ivan Kostevc je povedal, da se je sodelovanje med Teniškim klubom Brežice, klubom Tenis Slovenija in občino Brežice začelo pred slabim letom. “Potrebno je bilo veliko usklajevanja tako med občino, Teniško zvezo in pripravljenostjo Teniškega kluba Brežice, da to sploh izvedemo in moram reči, da sem pričakoval večje ovire,” je povedal Kostevc, “tu je teklo vse brez težav.”

Tiskovna konferenca, na kateri so predstavili mednarodni profesionalni ženski teniški turnir v Brežicah (Foto: A.V.)

Organizacija takšnih športnih dogodkov potrebuje tudi infrastrukturo. “Da je bila občina pripravljena, glede na našo pobudo, uvrstiti tenniško dvorano v proračun, menimo, da je to ogromen korak, največji sedaj. Je pa na vseh nas, da pomagamo v najboljših močeh, da pride do izvedbe.”

Mlada igralka z visokimi cilji

Na turnirju sodeluje tudi Brežičanka, 15-letna Veritsa Yaneva. Igrišča so ji zelo poznana. “Seveda je zelo posebno igrati pred vsemi, ki me lahko vidijo vsak dan trenirati, in potem slišati, kako navijajo,” je povedala, “to je res poseben občutek.” Priprave potekajo vsak dan; teniški trening, mentalni in kondicijski trening. “Seveda sem zelo vesela, da lahko se pripravljam na turnir tudi z drugimi tekmovalkami. Želja je, da pridobim prvo VTA točko, to je prvi cilj. Ampak glavno je, da pokažem svojo igro in pokažem, zakaj treniram, zakaj sem tako vesela in zakaj imam ta šport tako rada,” je povedala. Njeni načrti so visoki. ”Sanje so postati svetovna številka ena. Seveda do takrat je še veliko, veliko tekmovanj, veliko treniranja, truda in vsega,” je povedala Yaneva. Želi si nastopiti na grand slamu in kakšnega tudi osvojiti.

Domačih igralk na brežiškem turnirju je sicer 12.

