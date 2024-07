družabno

Jasmina in njeni fantje

24.7.2024 | 10:10 | R. Mikec

Jasmina Gobec je ena tistih žensk, ki rade poskrbijo za lepoto drugih. V novomeški Hederi ima namreč svoj frizerski salon Extreme, kjer med drugim izvaja tudi najnovejšo tehnologijo podaljševanja las. Njen mož Milan, ki ga prijatelji poznajo pod imenom Mili, jo pri vsem podpira, saj ve, da so novosti pri delu zelo pomembne. Sam se je dolga leta ukvarjal s sečnjo dreves, danes pa je bagerist. Se je pa Jasmina, tudi mama dveh sinov, zdaj ko so počitnice, kar malo oddahnila. Mlajši Anže bo septembra devetošolec, starejši Mily pa želi nekoč delati v gradbeništvu. Prijetno in družabno družinico smo ujeli na nekem družinskem dogodku v domači Prečni.

