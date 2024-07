šport

Rokometaši Krke začeli priprave na novo sezono

24.7.2024 | 09:00 | R. P. J.

Foto: Gašper Simonič

Novo mesto - Ta teden se je za rokometaše Moškega rokometnega kluba Krka začelo pripravljalno obdobje pred začetkom nove sezone 2024-25. Ekipa, ki jo bo po lanski uspešni sezoni (4. mesto v 1. SRL, 3. mesto v pokalu Slovenije in uvrstitev med 8 najboljših ekip v evropskem tekmovanju EHF CUP) še naprej vodil trener Mirko Skoko, se je zbrala na stadionu pri Šolskem centru, kjer jih je uvodoma nagovoril predsednik kluba Marjan Kukman. Ekipi je zaželel uspešne priprave, hkrati pa predstavil cilje za letošnjo sezono, ki naj bi bili podobni lanskim - torej uspešno zastopati barve kluba tako v Ligi NLB, slovenskem pokalnem tekmovanju ter evropskem pokalu.

Izkušnje in mladost

Letošnja članska ekipa je nekoliko kadrovsko spremenjena. Ogrodju moštva, ki je lani nanizala vrhunski rezultat, sta se pridružila vratarja Mihajlo Vujadinović in Mark Šalamon, na levem krilu bo vrzel po odhodu Marka Majstorovića zapolnil Matija Gliha, na poziciji krožnega napadalca pa bo dres Krke nosil Benjamin Cirar, ki v Novo mesto prihaja po odhodu Žige Bradeška. »Mislim, da smo z letošnjo ekipo lahko zadovoljni, saj imamo razen levega zunanjega vsa ostala igralna mesta zapolnjena. Po odhodu Gašperja Horvata nisem posebej želel iskati igralca kje drugje, saj menim, da imamo dovolj kakovostne mlade fante iz naše domače rokometne šole. Mislim, da si zaslužijo priložnost in večjo minutažo predvsem Jakob Ščuka in Nace Zajc. Na splošno pa si želim, da bi se s to ekipo v ligaškem tekmovanju najprej uvrstili med osem najboljših, nato se ekipe razdelijo na dve skupini po štiri moštva in na koncu sledi liga za prvaka in liga za obstanek. Pomembno je tukaj povedati, da se je ligaško tekmovanje z letošnjo sezono spremenilo,« optimistično pred glavnim začetkom sezone, ki bo postregla z več tekmami kot minula, ter o ekipi razmišlja strateg Krke Mirko Skoko.

Niz pripravljalnih tekem ter tradicionalni rokometni turnir »KRKA 2024«

Do začetka prvenstva bo, kot je še dodal Skoko, ekipa opravljala treninge v dopoldanskem in popoldanskem terminu, v tem času pa jih čaka kar nekaj prijateljskih tekem z odmevnimi nasprotniki. V torek, 30. julija, v novomeško dvorano prihaja romunski prvoligaš HC Constanca, zatem bodo prijateljsko tekmo odigrali še z ekipo ivanškega Sviša, v dolenjski prestolnici pa bo gostovala tudi madžarska ekipa Neka. Kot vsako leto sredi avgusta (16.-17.8) se ljubiteljem rokometa obeta mednarodni turnir, na katerem bodo krkaši tokrat gostili ekipo državnih podprvakov Trimo Trebnje, hrvaško moštvo HRK Karlovac ter avstrijskega prvoligaša SC Ferlach. Ob koncu priprav pa bodo Novomeščani trening tekme sklenili še z ekipama Slovenj Gradca, Krškega in madžarsko ekipo Csurgói.

Krkaši znova na treh frontah

Izbranci trenerja Mirka Skoka bodo, tako kot v minuli sezoni, poleg tekem državnega prvenstva moči merili tudi na evropskih parketih. Potem ko so lansko krstno sezono na evropskih rokometnih igriščih odigrali odlično in se uvrstili med osem najboljših v pokalu EHF CUP, so pred dnevi dobili tekmeca v 2. krogu omenjenega pokala. Novomeščani bodo prvo tekmo odigrali v Srbiji, njihov nasprotnik bo RK Metaloplastika Elixir. Tekma v gosteh bo 19.-20. oktobra, povratna v Novem mestu pa teden dni kasneje.

Ljubiteljem rokometa se torej obeta izjemno navijaška jesen, svoje ljubljence bodo v domači dvorani Marof lahko podprli na uvodni domači tekmi, ki bo 7. septembra, ko v goste prihaja Riko iz Ribnice.

ODHODI:

Brajer Blaž

Rauh Žan (ŠRD Škofljica)

Majstorović Marko (Csurgói HUN)

Bradeško Žiga

Horvat Gašper (Katar)

PRIHODI:

Vujadinović Mihajlo (Bih)

Cirar Benjamin (RK SVIŠ)

Šalamon Mark (ŠRD Škofljica)

Gliha Matija ( ŠRD Škofljica)

‹ nazaj