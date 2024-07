kronika

Več policije tudi na območju Kočevja

23.7.2024 | 16:50 | M. K.

Kočevje - Poročali smo, da so policisti na območlju PU Novo mesto, torej na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini okrepili svojo prisotnost predvsem na območjih, ki so varnostno bolj obremenjena. Danes pa so s PU Ljubljana sporočili, da so podobno storili tudi na območju Policijske postaje Kočevje.

Foto: PU Ljubljana

Tudi tam so namreč v poletnih mesecih obravnavali povečano število premoženjskih kaznivih dejanj, predvsem tatvin, pa tudi povečanje števila kršitev, povezanih s hrupom in predvajanjem glasne glasbe. ''S prilagojeno organizacijo dela in povečano prisotnostjo policistov zagotavljamo javni red in mir, tako da do hujših kršitev v zadnjem obdobju ni prišlo. Prisotnost smo okrepili predvsem na območjih, ki so varnostno bolj obremenjena,'' so podobno kot včeraj njihovi novomeški kolegi sporočili iz PU Ljubljana.

Pri zagotavljanju javnega reda in miru, kontroli cestnega prometa in preprečevanju kaznivih dejanj so poleg policistov Policijske postaje Kočevje sodelovali tudi policisti posebne delovne skupine. S tem uspešno preiskujejo predvsem t. i. ulično (ropi, drzne tatvine, prodaja drog ...) in drugo premoženjsko kriminaliteto.

Širše območje in območje meje so pregledovali tudi s pomočjo policijskega helikopterja in brezpilotnega letalnika (drona). Policisti so dnevno prisotni na varnostno obremenjenih območjih, opravljali so kontrolo v trgovskih centrih in podobno.

V zadnjih desetih dneh so policisti na območju Kočevja izvedli 54 represivnih ukrepov, privedli tri osebe, v 127 primerih so ugotavljali identiteto oseb. Obravnavanih je bilo 17 kaznivih dejanj, predvsem tatvin, pa tudi nasilje v družini, ko so izrekli prepoved približevanja, ter kaznivo dejanje protipravnega odvzema mladoletne osebe (otroka so policisti našli in predali skrbnici) in kaznivo dejanje protipravnega zavzetja nepremičnine in v povezavi s tem tatvina vode, pri čemer so policisti nudili asistenco pristojnemu organu.

S področja javnega reda in miru so kočevski policisti na varnostno obremenjenih območjih opravili tri intervencije, in sicer zaradi predvajanja glasne glasbe. Prijavljeni so bili trije primeri streljanja, o čemer še zbirajo obvestila, poleg tega je bilo obravnavanih še 8 kršitev javnega reda in miru, zoper kršitelje pa vodijo postopke o prekršku. Policisti so ob kontrolah varnostno obremenjenih območij pozorni tudi na morebiten pojav kršitev, ki so v pristojnosti drugih prekrškovnih organov (predvsem kurjenje v naravnem okolju). O vseh zaznanih kršitvah obveščajo pristojne inšpekcijske službe.

Na področju zagotavljanja prometne varnosti so odkrili 27 kršitev cestnoprometnih predpisov. Zoper kršitelje vodijo postopke o prekršku. Na cestni povezavi od mejnega prehoda Petrina do Ljubljane je stalno prisotna tudi prometna patrulja, ob nadzorih pa policisti posebno pozornost namenjajo motoristom.

Z okrepljenimi aktivnostmi bodo nadaljevali in še naprej sodelovali tudi s tudi policisti posebne delovne skupine, policisti posebne policijske enote, policisti konjeniki, vodniki službenih psov, pomagajo pa jim tudi pomožni policisti, so še sporočili s PU Ljubljana.

‹ nazaj