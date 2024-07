dolenjska

Grb občine Dušanu Kraševcu, županova plaketa PGD Soteska

23.7.2024 | 11:00 | Besedilo in fotografije: M. Ž.

Dolenjske Toplice - Na včerajšnji dan pred 26. leti je Državni zbor s spremembo Zakona o lokalni samoupravi postavil temelje za ustanovitev samostojne občine Dolenjske Toplice, s sinočnjo slavnostno sejo občinskega sveta pa je praznovanje občinskega praznika doseglo svoj vrhunec.

Z leve: župan Franc Vovk, Dušan Fifolt, predsednik PGD Soteska, ki je prejelo županovo plaketo, in Dušan Kraševec, prejemnik najvišjega priznanja - grba občine.

Najvišje priznanje grb občine je prejel Dušan Kraševec, ki je dve desetletji uspešno vodil Društvo upokojencev Dolenjske Toplice, županovo plaketo pa Prostovoljno gasilsko društvo Soteska, ki letos praznuje 90 let delovanja.

Župan Franc Vovk se je v svojem nagovoru zahvalil vsem bivšim in sedanjim sodelavcem, članom in članicam občinskega sveta ter odborov, občanom in občankam, ki verjamejo, zaupajo in sodelujejo. »Razumevanje ima prav v tem času, ko dokončujemo naš novi vrtec, še poseben pomen. Do sedaj je to naša najobsežnejša investicija. Hvaležen sem vsem, ki jo ocenjujete kot nujno, saj je zagotavljanje ustreznega varstva otrok eden izmed bistvenih kriterijev, ko si mlade družine ustvarjajo svoje domove. Kljub uspešnemu črpanju sredstev Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in Eko sklada, priznam, da ni enostavno, zato bo z nekaterimi, sicer že načrtovanimi investicijami, potrebno še kakšno leto počakati,« je dejal.

Dvorana KKC-ja je bila polna.

Kljub vsemu bodo letos, je nadaljeval, začeli z gradnjo kanalizacije Gorenje in Dolenje Gradišče, na Selih pa je v teku gradnja kanalizacijskega voda. Jeseni bodo začeli urejati atrij soteškega grada, njegove okolice in sanitarij v sosednjem objektu. »Kakršnakoli napoved o prepotrebnih investicijah na državnih cestah bi bila netočna. Zaradi lanskoletnih poplav se je namreč marsikaj spremenilo tudi v državnem proračunu. Kljub temu nadaljujemo z izdelavo projektov za rekonstrukcijo ceste Soteska – Straža in Rumanja vas – Dolenjske Toplice, DRSI pa je že potrdila projektne naloge za izboljšanje prometne varnosti v Podturnu in na Dolenjem Gradišču, v izdelavi sta še projektni nalogi za Sotesko ter varnejšo povezavo Gorenjega in Dolenjega Polja. Podpisana je pogodba z izvajalcem rekonstrukcije osrednjega topliškega mosta,« je navedel in med drugim še dodal, da bodo tudi Močile v Dolenjskih Toplicah v naslednjih dveh letih popolnoma spremenile izgled, saj bo jeseni investitor začel graditi varovana stanovanja.

O nagrajencih

Dušan Kraševec je bil predsednik Društva upokojencev Dolenjske Toplice vse od leta 2003 do letos, pod njegovim vodstvom pa je društvo, ki šteje več kot 600 članov, zelo napredovalo. »Postali smo bolj računalniško bolj pismeni, imamo najbolj urejeno spletno stran društev upokojencev v Sloveniji, nastali so novi projekti, kot so Starejši za starejše, sekcija rokodelk, športne sekcije, Pelji me prosim v sodelovanju z domačo občino in še veliko bi se našlo. Vsekakor je društvo naredil prepoznavno, kar mu je s pomočjo nas vseh tudi uspelo, saj smo lani prejeli priznanje ZDUS za najdejavnejše društvo PZDU Dolenjske in Bele krajine,« so v društvu zapisali v obrazložitvi.

Zapel je Mešani pevski zbor KUD Dolenjske Toplice.

PGD Soteska letos praznuje 90 let delovanja za ljudi. Osem zanesenjakov iz Soteske se je leta 1934 zbralo in ustanovilo požarno obrambo. Zgradili so leseno barako in kupili ročno brizgalno, ki še danes krasi stavbo Gasilske zveze Novo mesto. Po končani vojni, ko je delovanje društva mirovalo, so gasilci začeli aktivneje delovati v kraju. Poleg žage v Soteski so v 60. letih zgradili garažo za orodje, leta 1974 kupili moderno črpalko znamke Rosenbauer in leta 1983 kombi IMV. Prostora je bilo premalo, zato so leta 1984 v sodelovanju s kulturnim društvom Zarja vzeli v najem stavbo bivšega grajskega hleva. Z udarniškim delom in ob veliki podpori Novolesovega obrata Žaga v Soteski so objekt prenovili in od takrat služi svojemu namenu.

Leta 1998 je društvo z novim vodstvom dobilo nov zagon. Uredila se je okolica gasilskega doma, povečal se je prostor za orodjarno, opremila se je kuhinja in postavil pomožni objekt, ki se uporablja kot prireditveni oder in shramba. Naslednji korak je bil odkup prostorov od KZ Krka, kjer so bili prej najemniki. Leta 2018 so zamenjali gasilski kombi, naslednje leto pa dokupili še gasilsko terensko vozilo.

V okviru društva je leta 2013 začela delovati tudi kulturna sekcija Mlada Zarja, ki uspešno nadaljuje tradicijo kulturnega društva Zarja. »PGD Soteska tako ne skrbi le za varnost in pomoč ob nesrečah, ampak tudi za bogatitev kulturnega življenja v kraju,« so poudarili v obrazložitvi županove plakete.

V avli KKC-ja so prikazani rezultati urbanistično arhitekturne delavnice prenove Dolenjskih Toplic.

Slavnostno sejo so z nastopi obogatili Mešani pevski zbor KUD Dolenjske Toplice, pevka Barbara Kastelic, Žan Klobučar na harmoniki in Ajda Zupančič z violino, povezovala pa jo je Blanka Rončelj Novak.

V avli KKC-ja so prikazani tudi rezultati urbanistično arhitekturne delavnice prenove Dolenjskih Toplic, v okviru katere so študentje fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani iskali načine za revitalizacijo in bodoči razvoj jedra Dolenjskih Toplic, ter zasnova kolesarskih povezav in športno rekreacijskega parka, ki ju je izdelalo podjetje Topos.

Praznovanje občinskega praznika bodo sklenili v nedeljo s tradicionalnim ribiškim piknikom na domačiji Barbič.

