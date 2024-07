dolenjska

Nemški poletni tabor

23.7.2024 | 10:20 | M. K.

Foto: Primož Primec

Občice - Zveza kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji, ki jo vodi Urška Kop in ima sedež v Občicah v občini Dolenjske Toplice, je pretekli teden na sedežu Društva Kočevarjev - staroselcev organizirala nemški poletni tabor. 15 otrok od 5. do 15. leta starosti se je učilo nemščino, dnevi pa so minevali z zanimivimi aktivnostmi in delavnicami, so sporočili organizatorji. Da je vse potekalo nemoteno sta poskrbeli Urška Kop in Irena Kapš, v nemški jezik pa je otroke popeljala učiteljica Mateja Avbar.

Prvi dan je bil na sporedu pohod do Kočevskih Poljan in ogled kmetije Gril, v torek so imeli obisk čebelarja Franca Kapša, pripravili so kočevarsko potico pobolico s pomočjo DPŽ Dolenjske Toplice ter spoznali kočevarščino s pomočjo Hansa Jaklitscha in Juste Rabzelj.

V sredo so imeli predstavitev kočevarskih pesmi in kočevarskega plesa. Delavnici sta vodili Branka Moškon in Ani Jankovič Šober. Zvečer pa je sledilo presenečenje - pohod in peka koruze.

Četrtek je bil namenjen celodnevnemu izletu v Kočevje, Koprivnik, Črnomelj in Dviji potok, v petek pa je bil dan za zaključek - z vodnimi igrami ter s piknikom s starši.

Tabor so omogočili Ministrstvo za kulturo, avstrijsko in nemško veleposlaništvo ter Občina Dolenjske Toplice, organizatorji pa se zahvaljujejo tudi PGD Podturn za pomoč.

‹ nazaj