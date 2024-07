posavje

V mesto je prispel Multistar

22.7.2024 | 13:40 | M. K.

Foto: Občina Sevnica

Sevnica

- V teh dneh so se v sevniški občini razveselili pomembne nove pridobitve, gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin MultiStar. Do jeseni bodo v okviru Gasilske zveze Sevnica potekala usposabljanja, nato pa bo gasilsko vozilo tudi uradno predano namenu, so sporočili z občine.

Prihod novega gasilskega vozila so v Prostovoljnem gasilskem društvu Sevnica pozdravili z gasilskim vodnim slavolokom.

V letu 2022 je bila podpisana pogodba za nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin GVCZD-1 z na javim naročilom izbranim dobaviteljem, podjetjem WEBO.si d. o. o.. Nakup vozila je bil uspešno prijavljen na razpis Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki je za dobavo zagotovila 275.000 evrov, najvišji sofinancerski del je prispevala Občina Sevnica in razliko Gasilska zveza Sevnica. Skupna vrednost vozila znaša 734.665 evrov brez DDV.

Z gasilskim vozilom bo upravljalo Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica, ki je gasilsko društvo s poklicnim jedrom IV. kategorije. Uporaba vozila bo na podlagi podpisanega sporazuma poleg občine Sevnica namenjena še občini Radeče.

Vozilo za gašenje in reševanje z višin MultiStar je napredno gasilsko vozilo s cisterno in zgibnim teleskopskim dvigalom in reševalno košaro, ki ima nosilnost 300 kg. Aluminijasti teleskopski dvižni koš omogoča operativni doseg od -12 do +30,5 metrov, kar je še posebej pomembno pri intervencijah v večstanovanjskih zgradbah in višjih gospodarskih poslopjih. Vozilo ima rezervoar s 1500 litri vode.

Že v naslednjih dneh bodo stekla prva praktična usposabljanja z vozilom, da bodo gasilci v čim krajšem času pripravljeni za morebitne zahtevne intervencije, so še dodali na sevniški občini.

