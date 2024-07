kronika

FOTO: Prometne nesreče, pretepi in serijski vlomi v avtomobile

22.7.2024 | 11:45 | M. K.

V soboto nekaj po 17. uri se je zgodila prometna nesreča pri Veliki vasi pri Krškem. Policisti PP Krško so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je 18-letni voznik začetnik vozil iz smeri Brezja proti Veliki vasi pri Krškem. V izogib trčenju z voznikom, ki naj bi iz nasprotne smeri pripeljal po njegovem smernem vozišču, je zapeljal s ceste, izgubil oblast nad vozilom in trčil v drevo. Tri potnice iz vozila 18-letnika so bile v nesreči lažje poškodovane. Policisti okoliščine še preverjajo.

18-letnik je zapeljal s ceste (Foto: PGE Krško)

Za nesrečo odgovoren 15-letni kolesar

V petek nekaj pred 13. uro se je zgodila prometna nesreča z udeležbo kolesarja in voznika osebnega avtomobila na Mostecu. Brežiški policisti so ugotovili, da je za trčenje odgovoren 15-letni kolesar, ki je odvzel prednost 43-letnemu vozniku osebnega avtomobila. Kolesar je po trčenju padel in se lažje poškodoval, oskrbeli so ga v bolnišnici. Policisti so o nesreči obvestili starše in zaradi kršitve na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Kup kršitev

Policisti PP Sevnica so med kontrolo prometa v Sevnici v petek okoli 19. ure kontrolirali voznika osebnega avtomobila Alfa romeo. 40-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je v času, ko mu poteka ukrep prepovedi vožnje. Policisti so še ugotovili, da je imel v litru izdihanega zraka 0,37 miligrama alkohola, na neregistriranem in nezavarovanem vozilu pa sta bili nameščeni različni registrskih tablici. Alfa romeo so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Za volanom vinjen mladoletnik

V noči na nedeljo so policisti PP Metlika med opravljanjem nalog v Metliki zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf. Za volanom je bil mladoletnik, ki seveda nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,21 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Brez registrskih in brez vozniške

Policisti PPIU Novo mesto so sinoči okoli 19. ure na izvozu z avtoceste na Čatežu ob Savi ustavili voznika osebnega avtomobila Renault megane, na katerem ni bilo registrskih tablic. Med postopkom so ugotovili, da gre za 19-letnega voznika iz Brezja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj še ni opravljal vozniškega izpita. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, ki so mu ga zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Na mokri AC v ograjo

V soboto okoli 9.30 se je zgodila prometna nesreča na avtocesti, na izvozu za Bič v smeri proti Ljubljani. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je 63-letni voznik osebnega avtomobila Porsche cayenne zaradi prvelike hitrosti na mokrem vozišču izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v betonsko ograjo. Povzročitelja nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so državljanu Avstrije zaradi kršitve izrekli globo.

Zastoj na AC po sobotni nesreči (Foto: arhiv; FB PKD)

Pretepal jo je na javnem kraju

V soboto dopoldne so policiste obvestili, da naj bi na javnem kraju na Obrežju moški pretepel žensko in jo poškodoval. Policisti PPIU PU Novo mesto so se nemudoma odzvali in na kraju ugotovili, da je 43-letni moški napadel zunajzakonsko partnerko, jo pretepel in poškodoval. Moški naj bi že dalj časa izvajal psihično in fizično nasilje nad žrtvijo, jo pretepal ustrahoval in žalil. Policisti so zaščitili žrtev in nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Nasilneža bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Vlomi in tatvine

V Semiču je v noči na petek nekdo z ograjenega pašnika ukradel cisterno za vodo. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 500 evrov.

V Kraški vasi na območju PP Brežice je med 17. 7. in 19. 7. nekdo iz kmetijskega objekta ukradel ročno orodje. Lastnika je oškodoval za okoli 100 evrov.

V naselju Čilpah na območju PP Trebnje je med 17. 7. in 19. 7. neznanec skozi okno vlomil v pomožni objekt in odnesel prenosni računalnik, električno ročno orodje, tobačne izdelke in prehrambene izdelke. Lastnik ocenjuje, da je z vlomom in tatvino oškodovan za 2.000 evrov.

Med 16. 7. in 19. 7. so v Mavrlenu na območju Črnomlja neznanci vlomili v tri počitniške hiše. Iz prvega objekta so odnesli prenosni računalnik, radijski sprejemnik, nakit in ventilator in s tem povzročili za 3.000 evrov škode. Iz drugega so ukradli kotel za žganjekuho, motorno žago in električne vodnike. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 3.000 evrov. Iz tretjega objekta pa so odnesli zvočnik, indukcijsko ploščo in suhomesnate izdelke v vrednosti 450 evrov.

Na Rozmanovi ulici v Krškem je v petek neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Z njim je izginil nakit.

V noči na soboto je v Trebnjem nekdo skozi vrata vlomil v prodajalno in izmaknil menjalni denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.100 evrov škode.

Na Mostecu pri Brežicah je v soboto med 8. in 11. uro nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev, skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in našel ter ukradel zlat nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 10.000 evrov škode. Okoliščine policisti in kriminalisti še preiskujejo.

V noči na nedeljo so v Brežicah neznanci vlomil v tri gostinske lokala in ukradli blagajno in menjalni denar. Policisti in kriminalisti so opravili oglede krajev kaznivih dejanj in nadaljujejo z intenzivno preiskavo, ugotavljanjem okoliščin in aktivnostmi za izsleditev storilcev.

V Dragi pri Šentrupertu je med 20. 7. in 21. 7. nekdo iz lesenega pomožnega objekta izmaknil živila in pijačo. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 200 evrov.

Sinoči je na Otoški cesti v Novem mestu nekdo vlomil v skladišče prodajalne in ukradel parfume. Policisti in kriminalisti so opravili ogled in nadaljujejo preiskavo.

Serijski vlomi v vozila

Minulo sredo je na parkirnem prostoru v Soteski nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz denarnice vzel 40 evrov.

Na parkirnem prostoru prireditvenega prostora v Šmarjeti je v noči na soboto neznanec vlomil v dva osebna avtomobila in s sedežev ukradel torbici z denarjem in dokumenti. Lastnici je oškodoval za okoli 1.000 evrov.

V noči na nedeljo je na parkirnem prostoru v Meniški vasi nekdo vlomil v dva avtomobila in odnesel kovance in zaščitni rolo. Lastnika je oškodoval za 1.200 evrov.

Na parkirišču prireditvenega prostora v Kostanjevici na Krki je v isti noči nekdo iz prtljažnika osebnega avtomobila ukradel zunanjo enote klimatske naprave znamke Toshiba.

Na parkirnem prostoru na območju Čateža ob Savi so včeraj neznanci poskušali vlomiti v sedem vozil. Po prvih ugotovitvah jim v notranjost vozil ni uspelo priti in niso ničesar odnesli, na vseh vozilih pa je zaradi poškodb nastala premoženjska škoda. Policisti so opravili ogled in zavarovali najdene sledi. Nadaljujejo preiskavo.

V zadnjem obdobju so ponovno obravnavali več vlomov v avtomobile, ob tem opozarjajo na PU Novo mesto. Storilci so vlamljali v vozila na parkirnih prostorih javnih prireditev, kopališč, na parkirnih prostorih, kjer so izhodišča za pohodnike, v gozdovih in na gozdnih poteh. V večini primerov so žrtve tisti vozniki, ki so na vidnih mestih v vozilih nezavarovane pustili različne predmete, tudi denarnice z dokumenti, prenosne računalnike in denar. Naj tega ne počno, ponavljajo policisti, in hkrati občane pozivajo, da so pozorni na dogajanje v bližini parkiranih vozil. Če opazijo sumljive osebe, ki si ogledujejo vozila in bi se lahko pripravljale na vlom, naj o tem nemudoma obvestijo policiste na številko 113.

Razgrajali so

V petek okoli 20. ure so bili policisti obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v gostinskem lokalu v Kostanjevici na Krki. Dva kršitelja naj bi vznemirjala goste lokala, jih spodbujala k pretepu in pred prihodom policista pobegnila. Policisti ju še iščejo.

V noči na soboto so policisti PP Novo mesto posredovali v naselju Brezje, kjer naj bi se sprla kršitelja, ki sta bila pod vplivom alkohola. Ugotovili so, da je prišlo do spora in pretepa med 40-letnim in 20 letnim kršiteljem. Drug drugega sta poškropila s solzivcem, nihče pa ni potreboval zdravniške pomoči. Policisti bodo zaradi kršitve javnega reda in miru obema izdali plačilni nalog.

Policisti PP Novo mesto so bili v isti noči obveščeni tudi o nedostojnem in motečem vedenju ženske na bencinskem servisu v Novem mestu. Kršiteljica naj bi kadila v gostinskem lokalu, se nedostojno vedla in žalila osebje. 37-letno kršiteljico, ki se je s kraja odpeljala z osebnim avtomobilom, so policisti izsledili na Levičnikovi cesti. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so ji odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imela 0,81 miligrama alkohola (1,7 g/kg). Odvzeli so ji prostost in jo odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru in kršitev cestno prometnih predpisov so ji izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prekoračitve hitrosti

V petek nekaj po 7. uri so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Audi Q5 švicarskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 183 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 53 km/h. 49-letnemu državljanu Švice so zaradi kršitve izrekli globo.

Okoli 10. ure so na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila BMW avstrijskih registrskih oznak. Kršitelj je vozil s hitrostjo 183 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 53 km/h. 26-letnemu državljanu Avstrije so prav tako izrekli globo.

Prijeli tihotapca in ilegalne migrante

Policisti PPIU Novo mesto so v noči nanedeljo kontrolirali voznika osebnega avtomobila BMW serije 5 francoskih registrskih oznak. 31-letni državljan Sirije je prevažal tri državljane Turčije, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Državljanu Sirije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.

Policisti so poleg tega med 19. 7. in 22. 7. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Brežice, Rakovec, Kapele, Slovenska vas, Bukošek, Veliko Obrež, Ribnica) prijeli 144 državljanov Sirije, 75 Afganistana, 24 Egipta, 21 Pakistana, 20 Konga, 19 Bangladeša, 18 Turčije, 13 Maroka, devet Jemna, sedem Indije, šest državljanov Nepala in Šrilanke, štiri državljane Somalije in po enega državljana Alžirije, Tunizije, Libanona, Burundija, Irana in Rusije. Na območju PP Črnomelj (Adlešiči, Preloka) so prijeli 19 državljanov Sirije in državljana Maroka, na območju PP Krško (Prušnja vas) šest državljanov Turčije in na območju PP Metlika (Krasinec) tri državljane Sirije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 19. 7. in 22. 7. posredovali v 275 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 828 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, štiri nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 26 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila trem, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 53. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, goljufije, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požarov, najdbe neekslodiranih ubojnih sredstev, kurjenja v naravnem okolju, motečega predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov državne meje.

