FOTO: 40. srečanje gasilskih pevskih zborov in skupin

22.7.2024 | 09:40 | Besedilo in foto: M. Ž.

Dolenjske Toplice - V občini Dolenjske Toplice so včeraj popoldne v sklopu dogodkov ob praznovanju občinskega praznika gostili 40. srečanje gasilskih pevskih zborov in skupin ter gasilskih godb Slovenije.

Slovenija, od kod lepote tvoje je za konec družno zapelo vseh deset gasilskih zasedb.

Nastopilo je deset zasedb, in sicer Moški pevski zbor PGD Lokovica, Pevska skupina Florjan, Ženski pevski zbor GZ Ormož, Moški pevski zbor PGD Planina pri Sevnici, Gasilski pevski zbor PGD Trebelno, Moški sekstet PGD Polica, Moški pevski zbor PGD Hajdoše, Vokalna skupina PGD Zlatoličje, Mešani pevski zbor PGD Dolž in Stopiče ter Moški pevski zbor PGD Dolenjske Toplice. V reviji so se predstavili vsak s po eno pesmijo, nato pa združeno nastopile moške pevske zasedbe ter nato še združene mešane in ženske pevske zasedbe, pevsko srečanje pa sklenili s skupnim nastopom vseh in pesmijo Slovenija, od kod lepote tvoje.

Moški pevski zbor PGD Dolenjske Toplice

Zbrane so ob začetku druženja nagovorili predsednik PGD Dolenjske Toplice Rok Pečak, domači župan Franc Vovk in predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik. Slednji je povedal, da je ponosen, da se kultura tudi s pomočjo njegovih kolegov odvija in razvija naprej. Dejal je, da je bilo to včasih srečanje pevskih zborov in godb, a so slednje razen ene pravzaprav nehale s svojim delom.

Zbrane je nagovoril tudi predsednik GZ Slovenije Janko Cerkvenik

»A upam si trditi, da bomo v naslednjih petih letih našega mandata na nek način poskušali vrniti ta ugled, ki so jih gasilske godbe imele v preteklosti. Kar se tiče pevcev, je znano, ne samo v gasilstvu, temveč tudi na splošno, da se ti nekoliko starajo in da je težko pridobiti mlade, nove glasove. In seveda upam, da bomo z vsemi aktivnostmi, ki jih imamo na razpolago, in tudi finančnimi viri dosegli tudi tu kakšen napredek. Ne da bomo, moramo, kajti pesem spremlja Slovenca in vse tiste, ki spoštujemo našo domovino, od zibelke do groba,« je poudaril Cerkvenik.

V topliški občini so praznovanje začeli s petkovim koncertnim večerom, med drugim so nastopili tudi Dan D, tradicionalna sobotna Topliška noč je znova postregla s pestrim programom, danes bodo na slavnostni seji občinskega sveta podelili občinska priznanja, praznik pa sklenili s tradicionalnim ribiškim piknikom na domačiji Barbič prihodnjo nedeljo.

